La reciente Cumbre de Paz en Egipto ha insuflado un nuevo impulso al alto el fuego en Gaza, con líderes mundiales respaldando con fuerza la hoja de ruta apoyada por Trump para poner fin a las prolongadas hostilidades israelíes contra el enclave palestino.

Según el plan de 20 puntos de Trump, Estados Unidos desarrollará un marco de seguridad con sus socios árabes, musulmanes y otros actores internacionales para desplegar “una Fuerza Internacional de Estabilización Temporal (ISF)” en el territorio palestino afectado por el conflicto.

Esa fuerza internacional, descrita como “la solución de seguridad interna a largo plazo”, no solo garantizará la protección de los habitantes de la Gaza ocupada, sino que también entrenará a una “fuerza policial palestina evaluada”, que formará parte del futuro aparato de seguridad del enclave.

Aunque el plan menciona a Jordania y Egipto como socios consultivos de Estados Unidos en la formación de esta fuerza —debido a su “amplia experiencia en el terreno”—, varios expertos creen que Estados musulmanes como Türkiye y países árabes como Qatar podrían desempeñar un papel más decisivo para el éxito de la Fuerza Internacional de Seguridad (ISF, por sus siglas en inglés).

Türkiye, Egipto y Qatar firmaron un documento de paz con Donald Trump, comprometiéndose a respaldar el plan de 20 puntos del entonces presidente estadounidense para poner fin al conflicto, y actuando además como garantes del actual alto el fuego, que se ha mantenido en gran medida desde que Hamás liberó a todos los rehenes israelíes con vida esta semana.

El miércoles, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, reiteró su apoyo a la Declaración de Sharm el-Sheij y subrayó que iba mucho más allá de “la mera firma de un alto el fuego”.

Expertos coinciden en que el respaldo de países musulmanes y árabes será crucial para el éxito del plan.

“La presencia de países como Türkiye y Qatar, en los que confían todas las partes implicadas, desempeñará un papel esencial para garantizar la continuidad del alto el fuego y disuadir cualquier posible reanudación del conflicto armado”, afirma Özgür Körpe, coronel turco retirado y profesor invitado en la Universidad Nacional de Defensa.

Türkiye, Egipto y Qatar han albergado en el pasado a dirigentes de Hamás y han mediado entre Israel y el movimiento de resistencia palestino para lograr un alto el fuego que pusiera fin a la ofensiva genocida israelí en Gaza, que ha dejado casi 70.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023.

“Un gran logro”





Mahjoob Zweiri, investigador principal no residente del Consejo de Asuntos Globales de Oriente Medio, con sede en Doha, considera que la participación de países musulmanes y árabes en el plan de paz de Trump y su apuesta por una solución definitiva para Gaza constituye “un gran logro”.

Sin embargo, advierte de la complejidad del asunto y de sus implicaciones para el futuro orden internacional.

Tanto la administración Trump como la fuerza internacional propuesta deben garantizar la seguridad de las fronteras internacionalmente reconocidas de Gaza frente a las fuerzas israelíes y permitir el flujo constante de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino, señala Zweiri a TRT World.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han insistido en que el suministro adecuado de ayuda al devastado enclave es la necesidad más urgente para millones de palestinos que intentan regresar a sus hogares.

Mientras tanto, la amenaza de que Tel Aviv reanude su guerra genocida sigue pesando sobre Gaza, después de que el ministro de Defensa israelí advirtiera que retomaría las operaciones militares bajo el pretexto de un supuesto incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás.

En ese contexto, las garantías ofrecidas por los países musulmanes y árabes adquieren una importancia clave.

Alon Liel, exdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, subraya el enorme peso de su participación en el plan de paz y el papel decisivo que desempeñaron las tres naciones en el reciente intercambio de prisioneros entre Hamás e Israel.

Türkiye, Qatar y Egipto serán “los encargados de velar por su aplicación”, señaló Liel a TRT World, y añadió que estos tres países tendrán un papel esencial en la seguridad de Gaza, algo que considera “parte de sus responsabilidades”.