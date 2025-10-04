La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Inspirados por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, un grupo de jóvenes colombianos creó una organización comunitaria que ofrece actividades culturales en uno de los barrios más pobres de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia.
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, relacionó las antiguas tradiciones sostenibles de Anatolia con los desafíos ambientales modernos, mientras advirtió contra la eliminación de la historia de Palestina.
Donde el mar forja campeonas: Okyanus Arikan, la regatista turca que sueña con los Juegos Olímpicos
Desde Urla, Türkiye, a los Juegos Olímpicos: esta es la historia de Okyanus Arikan, la joven regatista turca que ha convertido su pasión por el mar en una carrera de disciplina y sueños, con la mira puesta en el podio de Los Ángeles 2028.
Bad Bunny y su reguetón de resistencia: ¿qué denuncia su música y qué nos enseña sobre Puerto Rico?
Bad Bunny, la estrella puertorriqueña del reguetón, ahora es estudiado en universidades de alto nivel por su música y el pensamiento descolonial que plasmó en su más reciente álbum, fusionando política y cultura para visibilizar luchas sociales.
“Esta sangre es una gran responsabilidad”: Aty Tima, heredera de dos pueblos indígenas en Colombia
Aty Tima es heredera de dos cosmovisiones indígenas en Colombia que rara vez conviven en una misma vida: la de los arhuacos y la de los kamëntsá. En el Día de las Mujeres Indígenas destacamos su compromiso por proteger y mantener vivas sus raíces.