“El mar siempre ha sido una parte inseparable de mi mundo”, señala la regatista turca Okyanus Arikan al describir lo que ha sentido desde niña: una conexión inquebrantable con el agua, el viento y esa danza impredecible de las olas que la ha acompañado desde que tiene memoria. “Había una sensación de libertad y fortaleza difícil de describir”, le dice a TRT Español esta joven cuyo nombre, casi hecho a su medida, significa “Océano” en turco.

Entre las brisas saladas de Urla, un pueblo costero de Esmirna, en el este de Türkiye, esta atleta descubrió que la vela no es solo un deporte, sino un destino. Hoy, con apenas 20 años, Arikan se erige como una de las mayores promesas de esta disciplina en su país. Su mirada ya apunta al horizonte olímpico de Los Ángeles 2028, aunque su travesía comenzó mucho antes, como una niña inquieta que perseguía barcos con los ojos llenos de ilusión.

Una infancia marcada por el mar





Desde pequeña, Arikan fue testigo del ir y venir de barcos y yates en las aguas azules de Urla. Sus hermanos mayores navegaban y ella, fascinada, los seguía con devoción y curiosidad. Así, no tardó mucho en pedir su propio barco. Con cuatro años, sus padres le hicieron un regalo peculiar: colocaron un Optimist, una embarcación de vela ligera para niños en la piscina de su casa. Fue allí, en aguas quietas pero llenas de sueños, donde esa niña comenzó a forjar su vínculo con la vela.

El tiempo confirmó que no era un capricho pasajero. A los 10 años ganó su primera medalla. "Aún recuerdo vívidamente cómo me sentí en ese momento: fue una mezcla de felicidad, emoción y orgullo, como si hubiera dado el primer paso real en un largo viaje", rememora en diálogo con TRT Español. "Desde ese instante, comprendí que la navegación iba a ser mi mundo."

En 2017, con solo 13 años, subió al podio en Antigua y se colgó el bronce en un campeonato internacional. Esa medalla fue más que un metal: fue la chispa que encendió en ella la certeza de que podía llegar aún más lejos.

Pero el camino no lo recorrió sola, sino siempre acompañado por su padre, un hombre que supo equilibrar la ternura del hogar con la disciplina del deporte. “En el mar no lo llamo papá, lo llamo entrenador. Y él me trata como a una atleta que debe aprender y mejorar, no solo como a su hija”, explica Arikan. Bajo su dirección, aprendió que el rigor y la paciencia son la base del éxito.

Su madre, en cambio, representaba una figura silenciosa, pero igual de vital: un ánimo sereno, un apoyo constante y lleno de amor. “Tenerlos siempre a mi lado, en el mar o en casa, me dio la confianza y la motivación para seguir adelante y dar lo mejor de mí”, reconoce la deportista.

El arte de convivir con la naturaleza





La vela, lejos de ser un deporte de fuerza, exige algo mucho más complejo: aprender a escuchar a la naturaleza. Cada día es un misterio sobre las aguas, donde el viento cambia, las corrientes se alteran, las olas se rebelan y cada regata es distinta. En ese escenario cambiante, la atleta debe convertirse en intérprete del mar.

“Lo más difícil de la vela son las fluctuaciones”, reconoce Arikan. “No controlas un solo factor, sino muchos. El viento, las corrientes, el movimiento de las olas… cada día es diferente y cada carrera presenta nuevas condiciones”, lo cual, según la atleta, convierte al deporte en “un desafío constante”.

En su clase actual, la ILCA 6, la precisión táctica es tan crucial como la resistencia física. Arikan combina entrenamientos diarios con horas interminables en el agua, desarrollando no solo fuerza, sino también intuición, esa cualidad invisible que distingue a los grandes navegantes.