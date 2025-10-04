ÁFRICA
La Flotilla Global Sumud denuncia ataque de dron contra uno de sus barcos frente a Túnez
Los organizadores de la Flotilla Global Sumud, que se dirige a Gaza, denunciaron que uno de sus barcos fue impactado por un dron frente a Túnez, afirmando que “los actos de agresión destinados a intimidar y desviar nuestra misión no nos detendrán”.
Un devastador deslizamiento de tierra arrasa un pueblo en Sudán y deja más de 1.000 muertos
Al menos 1.000 personas murieron el domingo cuando un deslizamiento de tierra arrasó el pueblo de Tarasin, en Darfur, en uno de los desastres naturales más mortales de la historia reciente de Sudán.
Por qué las fronteras trazadas por las potencias coloniales siguen siendo focos de conflicto
Desde el sudeste asiático hasta África y más allá, las fronteras más peligrosas del mundo a menudo no son producto de disputas internas, sino herencias del pasado. La cartografía de la era colonial sigue alimentando los conflictos modernos.
Trump propone enviar migrantes a África: ¿qué se sabe del plan y del caso en Sudán del Sur?
Sudán del Sur recibió a ocho personas deportadas desde EE.UU., la mayoría sin vínculos con ese país. Mientras tanto, Trump explora acuerdos similares con otros gobiernos africanos, en el marco de su estricta política migratoria.
Afrikáners llegan a EE.UU. como refugiados: ¿quiénes son y por qué reavivan el debate migratorio?
Tras ser considerados víctimas de discriminación, un grupo de sudafricanos blancos llegó a EE.UU. como refugiados. Su historia, marcada por la colonización y el apartheid, revive debates sobre identidad, migración y memoria en la actual Sudáfrica.
Türkiye reafirma su apoyo a Somalia en seguridad y desarrollo tras reunión presidencial
En una reunión con su homólogo somalí, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su compromiso con la seguridad, la integridad territorial y el desarrollo económico de Somalia y de África.
