La Flotilla Global Sumud denuncia ataque de dron contra uno de sus barcos frente a Túnez
Los organizadores de la Flotilla Global Sumud, que se dirige a Gaza, denunciaron que uno de sus barcos fue impactado por un dron frente a Túnez, afirmando que “los actos de agresión destinados a intimidar y desviar nuestra misión no nos detendrán”.
Por qué las fronteras trazadas por las potencias coloniales siguen siendo focos de conflicto
Desde el sudeste asiático hasta África y más allá, las fronteras más peligrosas del mundo a menudo no son producto de disputas internas, sino herencias del pasado. La cartografía de la era colonial sigue alimentando los conflictos modernos.
El Ejército de Sudán declara la “liberación” de la capital de las Fuerzas de Apoyo Rápido
El comandante del ejército sudanés proclamó la "liberación" de la capital, Jartum, tras la expulsión de las RSF, en medio de un conflicto que ha dejado una grave crisis humanitaria.
Trump propone enviar migrantes a África: ¿qué se sabe del plan y del caso en Sudán del Sur?
Sudán del Sur recibió a ocho personas deportadas desde EE.UU., la mayoría sin vínculos con ese país. Mientras tanto, Trump explora acuerdos similares con otros gobiernos africanos, en el marco de su estricta política migratoria.
Afrikáners llegan a EE.UU. como refugiados: ¿quiénes son y por qué reavivan el debate migratorio?
Tras ser considerados víctimas de discriminación, un grupo de sudafricanos blancos llegó a EE.UU. como refugiados. Su historia, marcada por la colonización y el apartheid, revive debates sobre identidad, migración y memoria en la actual Sudáfrica.