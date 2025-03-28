El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo somalí, Hassan Sheikh Mohamud, se reunieron este jueves en Ankara para reforzar la cooperación entre ambos países. En el encuentro, celebrado en el Complejo Presidencial, Erdogan reiteró su compromiso con la seguridad, la integridad territorial y el desarrollo económico del país africano.

Además, aseguró que Ankara seguirá apoyando los esfuerzos para lograr una paz duradera, no solo en Somalia, sino también en su compleja relación con Etiopía.

Türkiye ha sido un aliado clave de Somalia durante años, proporcionando asistencia humanitaria, formación militar y apoyo al desarrollo de varios sectores de ese país. En este sentido, Erdogan reiteró que Ankara mantendrá su respaldo inquebrantable a la soberanía y unidad territorial de Somalia.

Cooperación en la lucha contra el terrorismo

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, los mandatarios también discutieron la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Erdogan aseguró que Türkiye está firmemente al lado del pueblo somalí en su combate contra los grupos extremistas.

"Türkiye continuará apoyando a Somalia en la lucha contra el terrorismo", señaló Erdogan, subrayando la importancia de la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.

Fortalecimiento de los lazos económicos y de defensa

Además de las cuestiones de seguridad, durante la reunión se abordaron asuntos de cooperación económica, comercial y en la industria de defensa. Erdogan y Mohamud exploraron formas de impulsar el comercio bilateral y fortalecer los vínculos en materia de defensa, reflejando el compromiso a largo plazo de Türkiye con el desarrollo de Somalia.