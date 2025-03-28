El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo somalí, Hassan Sheikh Mohamud, se reunieron este jueves en Ankara para reforzar la cooperación entre ambos países. En el encuentro, celebrado en el Complejo Presidencial, Erdogan reiteró su compromiso con la seguridad, la integridad territorial y el desarrollo económico del país africano.
Además, aseguró que Ankara seguirá apoyando los esfuerzos para lograr una paz duradera, no solo en Somalia, sino también en su compleja relación con Etiopía.
Türkiye ha sido un aliado clave de Somalia durante años, proporcionando asistencia humanitaria, formación militar y apoyo al desarrollo de varios sectores de ese país. En este sentido, Erdogan reiteró que Ankara mantendrá su respaldo inquebrantable a la soberanía y unidad territorial de Somalia.
Cooperación en la lucha contra el terrorismo
Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, los mandatarios también discutieron la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Erdogan aseguró que Türkiye está firmemente al lado del pueblo somalí en su combate contra los grupos extremistas.
"Türkiye continuará apoyando a Somalia en la lucha contra el terrorismo", señaló Erdogan, subrayando la importancia de la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.
Fortalecimiento de los lazos económicos y de defensa
Además de las cuestiones de seguridad, durante la reunión se abordaron asuntos de cooperación económica, comercial y en la industria de defensa. Erdogan y Mohamud exploraron formas de impulsar el comercio bilateral y fortalecer los vínculos en materia de defensa, reflejando el compromiso a largo plazo de Türkiye con el desarrollo de Somalia.
Türkiye ha desempeñado un papel activo en los sectores de infraestructura, salud y educación en Somalia, y esta reunión reforzó la asociación estratégica entre ambos países.
Este encuentro de alto nivel pone de relieve el enfoque más amplio de la política exterior de Türkiye en África, donde busca ampliar los lazos diplomáticos, económicos y de seguridad, contribuyendo a la estabilidad regional.
Türkiye, mediador clave para la paz entre Somalia y Etiopía
Türkiye ha desempeñado un papel clave en la reconciliación histórica entre Somalia y Etiopía, especialmente en lo relativo a la disputa sobre Somalilandia, una región que ha generado tensiones durante muchos años.
A diferencia de potencias mundiales como Estados Unidos, la Unión Europea y China –cuyo compromiso en la región se ha limitado principalmente a la lucha contra el terrorismo, la gestión migratoria o las inversiones económicas–, Türkiye adoptó un enfoque diplomático activo y facilitó conversaciones de paz entre los países africanos.
La Declaración de Ankara, firmada el 11 de diciembre de 2024, estableció un marco para reducir tensiones, destacando el respeto a la integridad territorial y la cooperación económica. Con la mediación de Ankara, ambas partes acordaron iniciar negociaciones en febrero y concluirlas en cuatro meses. Este proceso ayudó a calmar las fricciones por los intentos de Etiopía de estrechar lazos con Somalilandia, algo que Somalia considera una violación de su soberanía.
Al facilitar el diálogo y mantener una postura neutral, Türkiye llenó un vacío diplomático dejado por otros actores importantes, reforzando su credibilidad en la resolución de conflictos de África y la región.