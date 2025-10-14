El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, calificó el martes las recientes medidas de los países occidentales para reconocer a Palestina como “ladrillos fundamentales” para avanzar hacia una solución de dos Estados, y no simples gestos diplomáticos. Lo expresó al regresar de la cumbre internacional por la paz en Gaza, donde se firmó una declaración que consolida el alto el fuego en el enclave.

“En esta etapa, es esencial intensificar los esfuerzos hacia una solución de dos Estados. Esperamos que las decisiones de las naciones occidentales, especialmente Reino Unido y Francia, de reconocer al Estado de Palestina se vean como pasos fundacionales en el proceso hacia la solución de dos Estados, y no como meros actos de reconocimiento. De lo contrario, cualquier medida tomada seguirá siendo incompleta y no cumplirá su propósito”, afirmó Erdogan.

El mandatario reafirmó que un Estado palestino independiente, soberano y geográficamente integrado, basado en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este ocupada como su capital, sigue siendo la única solución viable.

Egipto, Qatar y Türkiye firmaron junto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, un documento sobre el alto el fuego en Gaza, que establecerá las normas del acuerdo, según explicó Trump antes de estampar su firma.

“Estas firmas no son meramente simbólicas: representan nuestro compromiso con la paz, como un hecho histórico”, aseguró Erdogan.

“El genocidio en Gaza no debe ser olvidado”





El presidente turco también criticó a Israel por su historial de violaciones a los acuerdos de tregua, subrayando que tanto Türkiye como Estados Unidos están decididos a garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz.

“Está absolutamente claro que Israel no puede lograr resultados ocupando a sus vecinos. El intento del gobierno de Netanyahu de equiparar las reacciones contra el genocidio con antisemitismo, como se ha visto aquí, no ha producido ningún resultado”, dijo Erdogan.

El mandatario advirtió que la tragedia del pueblo palestino no debe ser olvidada, insistiendo en la necesidad de mantener la atención diplomática para prevenir nuevas catástrofes humanitarias. “Debemos continuar los esfuerzos para que el genocidio en Gaza no sea olvidado”.