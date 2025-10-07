TÜRKİYE
1 min de lectura
Dos arrestados en Türkiye por presunto espionaje para la agencia de inteligencia israelí, Mossad
Autoridades de Türkiye arrestaron a un detective privado y a un abogado, acusados de vender información a la agencia de inteligencia israelí, el Mossad. Enfrentan cargos de "obtención de información confidencial del Estado para espionaje".
MIT dice que Cicek, cambió su nombre después de problemas de deuda y fundó una Agencia de Detectives en 2020. / AP
hace 2 horas

 

Las autoridades de Türkiye arrestaron a dos personas acusadas de espionaje para la agencia de inteligencia israelí, el Mossad. Ocurrió durante una operación conjunta de la Organización Nacional de Inteligencia turca (MIT), la Fiscalía General de Estambul y el Departamento de Policía de Estambul.

Los funcionarios identificaron a uno de los sospechosos como Serkan Cicek, quien está acusado de trabajar directamente para el Mossad, mientras que el abogado Tugrulhan Dip supuestamente vendió información a detectives vinculados con la agencia israelí.

Después de ser interrogados por los fiscales, ambos fueron remitidos a un tribunal penal de paz, que ordenó su detención bajo los cargos de "obtención de información confidencial del Estado para espionaje político o militar".

Las autoridades dijeron que Cicek, también conocido como Muhammet Fatih Keles, dirigía una agencia de detectives privados y llevaba a cabo operativos de vigilancia en Estambul a un activista palestino a petición del Mossad, recibiendo 4.000 dólares en criptomonedas como pago por el servicio.

Dip proporcionó a los detectives datos personales de registros públicos con fines lucrativos y apoyó a Cicek y otros espías. Cicek había trabajado anteriormente con Musa Kus, quien fue condenado a 19 años de prisión por espiar para Israel.



 


FUENTE:TRT Español y agencias
