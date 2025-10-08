Ibrahim Kalin, director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, llega a Egipto este miércoles para participar en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, según informaron fuentes de seguridad turcas.
Los temas prioritarios en las conversaciones que se realizan en Sharm el-Sheikh, a orillas del mar Rojo, incluyen la implementación del alto el fuego en Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrega de ayuda humanitaria, añadieron las fuentes.
Antes de las negociaciones, Kalin conversó con funcionarios de Estados Unidos, Egipto, Qatar y el grupo de resistencia palestino Hamás.
Tras las conversaciones celebradas en Doha, Qatar, la semana pasada, se inició un proceso de diálogo indirecta en Egipto. Türkiye también participa en las conversaciones.
Desde octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a más de 67.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Sin embargo, la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser hasta 10 veces mayor: “Deberíamos empezar a pensar en 680.000, porque este es el número que algunos académicos y científicos señalan como la cifra real de muertos en Gaza”.
Los incesantes bombardeos han dejado el enclave prácticamente inhabitable y han provocado desplazamientos masivos, hambruna y la propagación de enfermedades.