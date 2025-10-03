Türkiye informó este viernes que detuvo a un detective privado acusado de trabajar para el Mossad, la agencia nacional de inteligencia de Israel, en una operación conjunta con fiscales y policía en Estambul, según fuentes de seguridad.

La Organización de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIT) señaló que el sospechoso, identificado como Serkan Cicek, fue puesto bajo custodia durante la operación “Actividad Metron”.

Funcionarios de seguridad añadieron que Cicek había estado trabajando para el Mossad y estaba en contacto con Faysal Rasheed, un miembro del Centro de Operaciones en Línea de Israel.

Cicek supuestamente admitió haber realizado actividades de vigilancia en Estambul, por petición de Rasheed, sobre un activista palestino que se opone a las políticas de Israel en Oriente Medio.

Se dice que trabajó con Musa Kus, sentenciado a 19 años de prisión por espiar para Israel, y con el abogado Tugrulhan Dip, ambos declarados culpables de vender datos personales de registros públicos a detectives con fines de lucro.

De acuerdo a información de inteligencia de Türkiye, Cicek –cuyo nombre real es Muhammet Fatih Keles– cambió su identidad después de adquirir graves deudas y dejó su carrera empresarial para establecer una firma privada, Agencia de Detectives Pandora, en 2020.