El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lleva la diplomacia turca al centro de la escena en Nueva York al sostener reuniones clave con líderes mundiales al margen de la 80.ª Asamblea General de la ONU. Este lunes, el mandatario asistió a la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina y mantuvo múltiples encuentros con jefes de Estado, abordando temas bilaterales, regionales y globales, incluyendo la situación en Gaza, la seguridad y la cooperación internacional.

Canadá y el reconocimiento de Palestina





Erdogan recibió al primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Turca de Nueva York. Durante el encuentro, el presidente turco expresó su satisfacción por la decisión de Canadá de reconocer a Palestina como Estado y felicitó a Carney por esta medida.

El mandatario turco señaló que la solución de dos Estados es la única vía para resolver la cuestión palestina y destacó que “Türkiye está trabajando para lograr un alto el fuego urgente en Gaza y garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria”.

Además, subrayó que “Türkiye y Canadá, como aliados clave de la OTAN, desempeñan un papel importante en la seguridad de la región euroatlántica”, resaltando el potencial de cooperación en áreas como energía e industria de defensa, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Kuwait: unidad de países de Oriente Medio frente a Israel





Más tarde, Erdogan se reunió con Sabah Khalid al-Sabah, príncipe heredero de Kuwait, también en la Casa Turca de Nueva York. Ambos líderes se refirieron a las relaciones bilaterales y a temas regionales y globales. Erdogan enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación, especialmente en comercio, y aseguró que continuarán trabajando para consolidar los lazos entre ambos países.

Durante el encuentro, Erdogan destacó la importancia de la unidad de los países de mayoría islámica frente a los ataques de Israel en los territorios palestinos y subrayó la necesidad de mantener las conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza.

Presidente del Consejo Europeo destaca rol de Türkiye en guerra Ucrania-Rusia





El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, elogió el papel de Türkiye en apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia durante un encuentro con Erdogan. Costa calificó la reunión de “buena” y afirmó que Türkiye es un socio clave en los esfuerzos de la Coalición de los Dispuestos, la cual apoya a Kiev, comprometiéndose a continuar trabajando por “una paz justa y duradera”.

La última reunión de la “Coalición de los Dispuestos”, celebrada en París el 4 de septiembre, destacó por los nuevos compromisos de seguridad hacia Ucrania. Türkiye, que ha buscado mantener un papel de equilibro y mediación entre Moscú y Kiev desde el inicio del conflicto, reiteró su determinación de impulsar la paz y ha sido mediador clave en acuerdos como el del grano en el Mar Negro, uno de los pocos avances diplomáticos desde 2022.