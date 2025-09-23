TÜRKİYE
3 min de lectura
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Advirtiendo que el sufrimiento infligido por Israel en Gaza es “el punto más bajo de la humanidad”, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, alzó la voz por Palestina en la Asamblea General de la ONU. Estos son los puntos clave de su discurso.
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
“Frente a todos nosotros, un genocidio ha estado ocurriendo en Gaza durante más de 700 días”, declaró Erdogan. / AP
23 de septiembre de 2025

Usando tres imágenes del atroz sufrimiento en Gaza para reforzar la contundencia de sus palabras, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, denunció en la Asamblea General de la ONU que “este es el punto más bajo de la humanidad” por cuenta del genocidio que Israel perpetra contra los palestinos. “Si una pequeña espina pincha la mano de un niño, los padres sufren, pero en Gaza a los niños tienen que amputarles las manos sin anestesia. Este es el punto más bajo de la humanidad”, aseguró el mandatario durante su discurso.

“Niños inocentes, de solo dos o tres años, sin manos, brazos ni piernas, lamentablemente se han convertido en la imagen común de Gaza hoy”, continúo el mandatario. Y entonces, ante representantes de todo el mundo en la reunión de alto nivel, cuestionó: “¿Qué conciencia puede soportar, qué conciencia puede permanecer en silencio sobre esto (Gaza)? ¿Puede haber paz en un mundo donde los niños mueren de hambre y falta de medicamentos?”.

RelacionadoTRT Español - “No hay otra forma de definirlo: es un genocidio”, denuncia Erdogan sobre situación en Gaza

Acto seguido, al calificar de “brutalidad” el genocidio israelí, dijo que la humanidad no ha presenciado algo así “en el último siglo”. También denunció que “todos los días”, los 2,5 millones de palestinos en Gaza que “viven en un radio de 365 kilómetros cuadrados son desplazados, obligados a mudarse a otra zona”. Por eso señaló que durante más de 23 meses “Israel ha asesinado a un niño cada hora” en el enclave: “No son números, cada uno es una vida, una persona inocente”.

“No es una guerra, es un genocidio”


El presidente Erdogan también destacó que se debe llamar las cosas por su nombre: Israel no libra ninguna “guerra” en el enclave, comete un genocidio. Con todas sus letras. “Frente a todos nosotros, un genocidio ha estado ocurriendo en Gaza durante más de 700 días”, declaró de manera implacable.  

“No hay una guerra en Gaza, no hay dos bandos. Esto es una invasión, un genocidio, una política de masacre masiva”, remató.

Por eso, instó a los líderes de todo el mundo a respaldar con firmeza “a los palestinos oprimidos hoy en nombre de la humanidad”, argumentando que los ataques israelíes han vulnerado los derechos humanos más básicos, incluidos los derechos de las mujeres y los niños, la libertad de expresión, la igualdad y la justicia.

RelacionadoTRT Español - Erdogan aclama reconocimiento de Palestina como Estado y denuncia que masacre en Gaza es genocidio
Recomendados

Y si bien agradeció a los países que recientemente han reconocido a Palestina como Estado, pidió a los demás a “actuar sin demora”.

“Hablo en nombre del pueblo palestino”



El mandatario turco también lamentó la ausencia del presidente palestino Mahmoud Abbas en Nueva York, y enfatizó que Türkiye habla “en nombre del pueblo palestino, cuyas voces están siendo silenciadas”.

Por eso exigió un alto el fuego inmediato en Gaza, acceso humanitario sin restricciones y rendición de cuentas por lo que describió como el “equipo genocida” de Israel.

De hecho, señaló que Israel ha expandido su agresión más allá de Gaza y Cisjordania ocupada, “lanzando ataques contra Siria, Irán, Yemen, Líbano y Qatar, amenazando así la estabilidad regional”.

“Obsesionado con la idea de una tierra prometida, el gobierno israelí está socavando la paz regional y los logros comunes de la humanidad con su política expansionista”, declaró Erdogan. Y añadió que el primer ministro Benjamín Netanyahu “no tiene intención de lograr la paz ni de liberar rehenes”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza
Erdogan impulsa diplomacia de Türkiye en reuniones clave con líderes al margen de la Asamblea de ONU