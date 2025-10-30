El noveno Foro TRT World empezará este viernes en Estambul, reuniendo a líderes, expertos y agentes de cambio de todo el mundo para debatir cómo las realidades globales se están transformando en medio de una era de incertidumbres.

Bajo el lema “El reinicio global: del viejo orden a las nuevas realidades”, el evento de dos días explorará cómo los cambios en economía, tecnología, medios de comunicación y derecho internacional están redefiniendo el mundo en el que vivimos.

Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro anual es un espacio para poner sobre la mesa asuntos poco abordados y para cuestionar el papel de los medios en la conformación de narrativas globales.

Se espera que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pronuncie el discurso inaugural, como ha sido habitual desde la primera edición del foro en 2017. En sus intervenciones anteriores, el mandatario ha resaltado el papel creciente de Türkiye en los asuntos internacionales y la necesidad de avanzar hacia un orden global más equitativo.

Las sesiones de este año abarcan una amplia gama de asuntos actuales, entre ellos: