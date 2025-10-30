TÜRKİYE
El Foro TRT World vuelve a abrir sus puertas en Estambul con un llamado al diálogo y la justicia
La novena edición del Foro TRT World en Estambul reúne a líderes y expertos de todo el mundo para abordar los cambios globales, combinando análisis político, seguridad y arte, en un espacio dedicado al diálogo, la justicia y la cooperación.
El Foro TRT World tiene como objetivo plantear preguntas difíciles sobre el tipo de mundo que estamos construyendo colectivamente. / TRT World
30 de octubre de 2025

El noveno Foro TRT World empezará este viernes en Estambul, reuniendo a líderes, expertos y agentes de cambio de todo el mundo para debatir cómo las realidades globales se están transformando en medio de una era de incertidumbres.

Bajo el lema “El reinicio global: del viejo orden a las nuevas realidades”, el evento de dos días explorará cómo los cambios en economía, tecnología, medios de comunicación y derecho internacional están redefiniendo el mundo en el que vivimos.

Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro anual es un espacio para poner sobre la mesa asuntos poco abordados y para cuestionar el papel de los medios en la conformación de narrativas globales.

Se espera que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pronuncie el discurso inaugural, como ha sido habitual desde la primera edición del foro en 2017. En sus intervenciones anteriores, el mandatario ha resaltado el papel creciente de Türkiye en los asuntos internacionales y la necesidad de avanzar hacia un orden global más equitativo.

Las sesiones de este año abarcan una amplia gama de asuntos actuales, entre ellos:

  • Construyendo una autonomía estratégica: Türkiye y el paradigma global de defensa

  • El nuevo amanecer de Siria: una hoja de ruta para la reconstrucción y la estabilidad

  • Futuros en conflicto: conflicto y reconciliación en África Oriental

  • De la victimización a la resistencia: el camino hacia la justicia en Gaza

Sin embargo, las conversaciones no se limitan a la política y las políticas públicas. El foro también incluirá una poderosa exhibición de la artista noruega Vibeke Harper, titulada “3.925 futuros perdidos”.

A comienzos de este mes, Harper realizó un ritual conmemorativo de 68 horas en el Vega Scene de Oslo, donde los participantes leyeron los nombres de 18.459 niños asesinados en Gaza, colgando cada nombre en una pared como u. acto perdurable de recuerdo.

En el Foro TRT World 2025, Harper adaptará la obra, invitando a los asistentes a leer y escribir los nombres de 3.925 jóvenes de entre 18 y 20 años asesinados por ataques israelíes: cada nombre será escrito en papel rojo y colocado en una pared en homenaje silencioso.

La actividad también agrega una dimensión profundamente humana y emocional a las discusiones del foro, recordando a la audiencia que detrás de cada estadística hay una historia, y que el diálogo global debe basarse tanto en la empatía como en el análisis.

Desde su creación, el Foro TRT World  se ha consolidado como una plataforma clave para conectar voces de distintos continentes, tender puentes entre las perspectivas del Norte y el Sur Global y plantear preguntas difíciles sobre el tipo de mundo que estamos construyendo colectivamente.


FUENTE:TRT Español y agencias
