El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció que Türkiye será la sede la próxima semana de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de varios países musulmanes para analizar la situación en Gaza y definir los próximos pasos tras el alto el fuego. La cita llega en un momento de creciente preocupación internacional sobre la continuidad de la tregua.

Fidan subrayó que Türkiye, bajo la Declaración de Sharm El-Sheij, ha asumido un papel clave en la coordinación con socios internacionales para consolidar un alto el fuego permanente en la región. “Nuestra prioridad es garantizar que la tregua se mantenga y trabajar en la estabilidad futura de Gaza”, afirmó en rueda de prensa en Ankara.

El encuentro incluirá a representantes de los países que participaron en la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York en septiembre, entre ellos Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia.

El ministro destacó, además, las violaciones del alto el fuego por parte de Israel y advirtió que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca “pretextos para reiniciar el genocidio ante los ojos de todo el mundo”. “Por el bien de la paz y la seguridad regional, Israel debe respetar la tregua”, subrayó.