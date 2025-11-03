El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó este lunes que Israel debe poner fin a las violaciones sistemáticas que comete contra el alto el fuego en Gaza, y cumplir con su obligación de permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

Las declaraciones de Fidan ocurrieron tras la reunión de alto nivel que se celebró en Estambul, donde participaron los ministros de Exteriores de Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Jordania, así como representantes de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, para abordar los desafíos al alto el fuego y la situación humanitaria.

En una rueda de prensa, Fidan señaló que las acciones provocadoras de Israel han matado al menos a 250 palestinos en el enclave desde que entró en vigencia el acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre.

El ministro turco también criticó a Tel Aviv por no permitir que ingresara a Gaza la cantidad acordada de camiones de ayuda humanitaria, afirmando que las restricciones profundizan una crisis que ya es muy grave.

“Israel no está cumpliendo sus compromisos. El número de camiones de ayuda que entran a Gaza está muy por debajo de lo acordado”, añadió.

Asimismo, Fidan reiteró el apoyo de Ankara a un alto el fuego duradero y a una solución política basada en el derecho internacional, pidiendo el fin del bloqueo y una mayor rendición de cuentas internacional por las acciones de Tel Aviv.

Disposición de Hamás





Fidan señaló que Türkiye y sus socios están coordinando esfuerzos en materia de seguridad, administración y recuperación para Gaza. En este sentido, indicó que el grupo de resistencia palestino Hamás está dispuesto a cederle el control a un comité palestino encargado de proteger los derechos de los civiles.