El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, emprende este 2 de noviembre un viaje a Iraq con el objetivo de consolidar los lazos bilaterales y profundizar en los desarrollos regionales recientes. La visita se produce apenas tres semanas después de que el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Iraq, Fuad Hussein, y el ministro de recursos hídricos, Avn Diyab Abdullah, fueran recibidos en Ankara por Fidan.
Durante su estancia en Bagdad, Fidan mantendrá reuniones con altos funcionarios iraquíes, donde se espera que exprese su satisfacción por el rápido avance de las relaciones bilaterales y la intensificación de los contactos de alto nivel. El ministro reforzará el compromiso de Türkiye con la estabilidad, la seguridad y el bienestar de Iraq, y compartirá sus deseos de que las elecciones a la Cámara de Representantes, programadas para el 11 de noviembre, se desarrollen en un entorno pacífico y ordenado, con resultados que beneficien al pueblo iraquí.
El viaje también servirá para destacar proyectos estratégicos compartidos, como el proyecto del camino del desarrollo, en el que Türkiye es socio natural. Fidan reconocerá el apoyo de las autoridades iraquíes al “Proceso de Türkiye libre de terrorismo” y subrayará la cooperación en materia de recursos hídricos, enfatizando un enfoque humanitario y la disposición de Türkiye a colaborar en proyectos que garanticen el uso sostenible del agua, clave para la región.
En el plano energético, el ministro celebrará la reciente reapertura del oleoducto crudo Iraq-Türkiye, un símbolo de progreso tanto para la seguridad del suministro como para el comercio bilateral. Asimismo, reiterará la disposición de Türkiye a firmar un acuerdo integral que permita explotar plenamente el potencial de cooperación en este sector. Al mismo tiempo, Fidan abordará cuestiones de seguridad regional, destacando la importancia de respetar la tregua en Gaza y la necesidad de continuar los esfuerzos conjuntos para fortalecer la unidad y la integridad territorial de Siria.
El ministro también destacará la labor de Iraq para repatriar a sus ciudadanos de los campamentos y cárceles en el noreste de Siria, un esfuerzo que contribuye de manera significativa a la estabilidad y seguridad regional.
En términos comerciales, Iraq sigue siendo uno de los socios más importantes de Türkiye. Hasta septiembre de 2025, el comercio bilateral alcanzó los 12.000 millones de dólares, con exportaciones de 8.675 millones y importaciones de 3.231 millones de dólares. La histórica visita del presidente turco a Iraq el 22 de abril de 2024 abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral, con la firma de 27 acuerdos y memorandos que abarcan desde seguridad y comercio hasta agricultura, cultura y transporte. Entre ellos, el “Acuerdo Marco Estratégico para la Cooperación Conjunta” consolidó la institucionalización de la cooperación a través de comités permanentes conjuntos, sentando las bases para una asociación estratégica sólida.
Desde entonces, los contactos políticos y técnicos de alto nivel se han intensificado. El primer ministro iraquí, Mohammed Shia’ Al Sudani, visitó Türkiye oficialmente el 8 de mayo de 2025, con ocasión de la sexta reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel, que concluyó con la firma de 11 documentos. El ministro Fidan visitó Bagdad por última vez el 26 de enero de 2025.
Con esta nueva visita, Türkiye e Iraq buscan fortalecer una agenda de cooperación integral, consolidando una relación que abarca seguridad, economía, recursos hídricos y estabilidad regional, proyectando una asociación estratégica de largo plazo.