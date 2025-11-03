En una cancha silenciosa de Türkiye, solo se siente el cascabeleo de una pelota en movimiento. Detrás de una venda negra, una joven turca se prepara para lanzarla con precisión.

“Nací con una discapacidad visual congénita. No soy completamente ciega, pero tengo baja visión, lo que a veces me dificulta ver detalles o distinguir objetos a distancia.”, explica Fatma Gül Güler, atleta profesional turca y doble campeona paralímpica, en conversación con TRT Español.

Con apenas 21 años, Fatma ha superado múltiples barreras para convertirse en una de las grandes estrellas del goalball (literalmente “balón a gol”, en español), un deporte creado en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, como método de rehabilitación para veteranos con discapacidad visual o personas ciegas.

El ascenso de Fatma fue rápido. Poco después de comenzar su carrera profesional, en 2019, fue convocada a la selección nacional femenina de Türkiye. Allí se convirtió en pieza clave de un equipo en el que todas las jugadoras compiten con los ojos vendados, lanzando una pelota con cascabeles hacia la portería rival mientras el otro equipo intenta bloquearla.

Para llegar a este escenario de altísima competencia, Fatma ha demostrado coraje y resiliencia para alzar la bandera de Türkiye. En su camino ha conquistado campeonatos europeos y mundiales, como el Mundial de la IBSA, además de medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Estas hazañas —admite— cambiaron totalmente su vida y la llevaron a conquistar el corazón de miles de personas en su país. “El goalball dejó de ser solo un deporte que practicaba; se convirtió en una responsabilidad ante una gran audiencia que me seguía y esperaba más de mí”.

De una niña tímida a un camino inspirador





Convertirse en campeona no fue nada fácil y, detrás de cada medalla siempre hubo desafíos que moldearon su carácter, reflexiona su madre, Nuray Güler.

Nacida en Kahramanmaras, una ciudad del sur de Türkiye rodeada por los montes Tauro, Fatma enfrentó varios retos durante su juventud. “Tenía que vigilarla de cerca por miedo a que se tropezara o se golpeara con algo. En casa tenía dificultades con tareas como verter agua en un vaso o cortar la comida con precisión, pero siempre estaba decidida a intentarlo”, cuenta Nuray en diálogo con TRT Español.

Recuerda también cómo Fatma dependía de la ayuda de sus seres queridos para tareas sencillas, como cruzar la calle. “Estas experiencias la enseñaron a ser muy cautelosa, pero también aumentaron su deseo de ser independiente”, reflexiona la madre.

Fatma admite que en esa época era una niña “muy callada”, y sus familiares la llamaban “la niña silenciosa”. “Evitaba las actividades porque temía fallar”, reconoce.

La educación tampoco fue sencilla. “Noté que solo podía ver bien el pizarrón si me sentaba en la primera fila, y a veces ni eso era suficiente”, recuerda Fatma. “A menudo pasaba momentos incómodos, como escribir palabras incompletas o incorrectas en mis cuadernos porque no las veía con claridad”.

Con el tiempo llegó el punto de inflexión, cuando un profesor le sugirió cambiarse a una escuela especial para personas ciegas o con baja visión.

“Al principio dudé mucho porque implicaba dejar a mis pocos amigos y mudarme a un entorno completamente nuevo sin saber qué esperar”, rememora. “Pero después de hablarlo con mi familia, decidimos intentarlo”.

Un balón que cambió su destino





Fue entonces cuando un encuentro inesperado con un profesor cambiaría su destino. En ese nuevo entorno conoció a Gültekin Karasu, un profesor de educación física que le abrió la puerta al mundo del goalball.

Tras estar por primera vez en un entrenamiento y superar el miedo a cubrirse los ojos, con poco conocimiento sobre las reglas, llegó el turno de Fatma para intentarlo.

Bajo la guía del entrenador, se lanzó al suelo para bloquear el balón. “Era pesado y la goma me golpeó”, evoca. “Por un momento pensé: ‘Este deporte no es para mí’”.

Pero Gültekin no la dejó rendirse e insistió en que se acostumbraría al ritmo y la fuerza del juego. Con esa confianza selló su destino como atleta. “Al final de esa sesión intenté disparar y marqué un gol; la sensación fue indescriptible”, relata Fatma.

Apoyo familiar





Tras meses de entrenamiento, se integró formalmente al Club Deportivo Akca Koyunlu de Kahramanmaras, donde hoy juega como atacante, siempre inspirada por la gloria de meter goles. Y, a lo largo de esta transformación, su familia se convirtió en su principal sostén.