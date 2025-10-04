CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA
El gigante tecnológico dice que una revisión confirmó elementos de informes de que la inteligencia militar israelí utilizó Azure para interceptar llamadas palestinas a gran escala.
Una transmisión en vivo desde el fondo del mar, liderada por científicos argentinos y seguida por millones en redes, logró lo inesperado: popularizar la biología marina y visibilizar el ajuste del Gobierno de Javier Milei en ciencia y tecnología.
Los expertos afirman que pronosticar un sismo es “extremadamente difícil” debido a la complejidad de las fallas geológicas, puntos donde bloques masivos y desiguales de roca sólida se encuentran bajo la superficie terrestre.
A pesar de que casi 10 millones de personas estaban en peligro, el sistema de alertas de Google no envió su advertencia más urgente durante uno de los peores desastres en la historia moderna de Türkiye.
La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral. Pero, ¿qué desafíos plantea hoy a profesionales y estudiantes? Jóvenes de México, España y EE.UU. reflexionan sobre un futuro tecnológico en donde la clave es adaptarse.
