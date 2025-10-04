Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA
El gigante tecnológico dice que una revisión confirmó elementos de informes de que la inteligencia militar israelí utilizó Azure para interceptar llamadas palestinas a gran escala.
Togg, fabricante turco de vehículos eléctricos, debuta en el mercado de Alemania con un nuevo modelo
La empresa turca de automóviles eléctricos Togg presentó un nuevo modelo en Alemania. Su presidente, Fuat Tosyali, destacó que la expansión de la compañía a Europa, tras su éxito nacional, marca un punto de inflexión.
Energías verdes e inteligentes: más eficacia, pero también más riesgos, advierte un informe
Un informe de la Academia de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIA) advierte que la transformación digital-verde de la energía, clave para construir redes inteligentes y libres de carbono, mejora la eficacia pero introduce nuevas vulnerabilidades.
Del dominio a la dependencia: cómo la carrera de IA entre EE.UU. y China está moldeando el futuro
En la carrera por dominar la inteligencia artificial, Estados Unidos y China no solo están construyendo algoritmos más rápidos, sino que están diseñando modelos contrapuestos que marcarán el futuro del mundo digital.
Desde el fondo del mar, un streaming cautiva a los argentinos y expone el ajuste en ciencia de Milei
Una transmisión en vivo desde el fondo del mar, liderada por científicos argentinos y seguida por millones en redes, logró lo inesperado: popularizar la biología marina y visibilizar el ajuste del Gobierno de Javier Milei en ciencia y tecnología.
Google admite falla en su sistema de alertas sísmicas durante trágicos terremotos de Türkiye en 2023
A pesar de que casi 10 millones de personas estaban en peligro, el sistema de alertas de Google no envió su advertencia más urgente durante uno de los peores desastres en la historia moderna de Türkiye.
¿Argentina agrotóxica?: lo que hay detrás del uso de fertilizantes en el campo
Argentina, una de las principales potencias agropecuarias del mundo, es también el tercer país del planeta que más pesticidas emplea. Una película expone los riesgos detrás del millonario negocio del agro y muchos han querido silenciarla.
La IA revoluciona carreras y trabajos: ¿están los jóvenes preparados para el mundo que viene?
La inteligencia artificial está cambiando el mercado laboral. Pero, ¿qué desafíos plantea hoy a profesionales y estudiantes? Jóvenes de México, España y EE.UU. reflexionan sobre un futuro tecnológico en donde la clave es adaptarse.