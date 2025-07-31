Un terremoto de magnitud 8,8 —uno de los diez más fuertes jamás registrados— sacudió la península de Kamchatka, en Rusia, la madrugada de este miércoles, generando una alerta de tsunami en toda la región del Pacífico.

Mientras se reportaron “olas de tsunami” en Japón y Alaska, el pánico se extendió hasta el estado estadounidense de Hawái. Los gobiernos comenzaron a evacuar ciudades costeras ante el riesgo de que olas masivas impactaran zonas urbanas.

A pesar de los grandes avances científicos que han permitido a la humanidad predecir fenómenos climáticos y desastres naturales, como los tsunamis, los terremotos siguen siendo en gran medida impredecibles. No existe un sistema de alerta temprana preciso para los sismos, y cualquier progreso en esa dirección aún es limitado.

Los expertos explican que predecir terremotos es “extremadamente difícil” porque las fallas geológicas, donde se encuentran las placas tectónicas —enormes bloques de roca sólida con forma irregular—, son extremadamente complejas.

Estas placas están en constante movimiento, aunque a un ritmo glacial de apenas unos centímetros al año. Su desplazamiento es impulsado por las corrientes del manto terrestre, una capa ubicada entre el núcleo y la corteza.

“Tratar de identificar una señal clara que indique un cambio catastrófico inminente entre el ruido normal del movimiento terrestre es muy complicado”, explica Kit Yates, profesor de biología matemática en la Universidad de Bath, Reino Unido.

Distinguir las verdaderas señales de actividad sísmica de las generadas por actividades humanas, como obras de construcción, tráfico pesado e incluso conciertos, es prácticamente imposible.

Por ejemplo, un concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift, en julio de 2023, generó una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2,3 en un estadio lleno con 72.000 personas.

Los sismólogos indican que los terremotos no siempre presentan signos de advertencia consistentes. Es decir, una entidad de investigación geológica puede recopilar datos sísmicos de forma rigurosa durante años, y aun así no detectar un gran terremoto simplemente porque no hubo señales previas.

¿Cómo se generan los terremotos?





Los terremotos ocurren principalmente en las zonas de contacto entre placas tectónicas. Hay tres tipos principales de límites de placas: divergentes, convergentes y de transformación.