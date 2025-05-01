Lefkosia, la capital de la República Turca de Chipre del Norte, se ha transformado esta semana en un hervidero de ideas, tecnología y talento joven con el inicio oficial del TEKNOFEST TRNC 2025, una de las citas científicas y tecnológicas más esperadas del año.

Durante cuatro días, el antiguo aeropuerto de Ercan acoge a miles de entusiastas, inventores y visitantes de todo el mundo, en un festival que combina competencias de alto nivel, exhibiciones, talleres interactivos y espectaculares vuelos de vehículos aéreos no tripulados.

Con el respaldo de la Presidencia de la República Turca de Chipre del Norte, TEKNOFEST ha logrado consolidarse como un evento de alcance internacional. Este año, más de 47.000 personas de 22 países postularon para participar en las distintas competencias. Finalmente, 1.083 finalistas, distribuidos en 268 equipos, lograron avanzar a la etapa definitiva. La presencia de 334 mujeres y 749 hombres entre los finalistas refleja una creciente diversidad en los campos científicos y tecnológicos.

Las competencias se dividen en seis categorías principales y trece subcategorías, abordando áreas de vanguardia como aeronáutica, robótica, software, inteligencia artificial y tecnologías sostenibles.