



Respecto a la crisis en Sudán, el mandatario expresó que Türkiye está profundamente entristecida por los enfrentamientos en el país y manifestó su esperanza de que se alcance un alto el fuego y una paz duradera.

Erdogan también subrayó que la comunidad internacional no ha prestado suficiente atención a la tragedia en Sudán, destacando que “poner fin al derramamiento de sangre es un deber humanitario de todos”.

“El mundo occidental, lamentablemente, considera que las guerras civiles, los conflictos y las disputas forman parte del destino del continente africano”, señaló.

Los combates entre el ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), que comenzaron en abril de 2023, han dejado más de 20.000 muertos y unos 15 millones de desplazados, según la ONU y autoridades locales, mientras que un estudio de universidades estadounidenses estima que la cifra de fallecidos ronda los 130.000.