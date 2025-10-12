El ministro de Defensa de Siria, Murhaf Abu Qasra, se reunió este sábado en Damasco con Haluk Gorgun, presidente de la Agencia de la Industria de Defensa de Türkiye, y la delegación que lo acompaña.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa sirio, compartido a través de su canal de Telegram, ambas partes abordaron diversos temas de interés común, además de explorar caminos para fortalecer la cooperación en defensa.

La reunión se produce justo antes de un encuentro de alto nivel programado en Ankara este domingo 12 de octubre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.

Se espera que la cooperación en seguridad y los recientes desarrollos en la región sean los temas principales de la agenda.