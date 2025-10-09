El anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás ha marcado este miércoles un punto de inflexión en el genocidio en Gaza, desatando una ola de reacciones en todo el mundo. El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, fue uno de los primeros en destacar la importancia de la tregua alcanzada tras las negociaciones en Egipto, en las que Ankara desempeñó un papel clave. Mientras tanto, varios líderes internacionales la calificaron como un avance decisivo hacia la paz en el enclave.

En una declaración emitida este jueves, Erdogan afirmó que Türkiye supervisará de cerca la aplicación del acuerdo, y seguirá comprometida con contribuir al proceso de paz. Reiteró además la posición firme de Ankara a favor del establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, basado en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este ocupada como su capital.

Asimismo, agradeció a Qatar y Egipto por su importante apoyo para alcanzar el acuerdo, y reconoció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber mostrado la voluntad política necesaria para impulsar a Israel hacia el alto el fuego.

En su mensaje, Erdogan también expresó su solidaridad con el pueblo palestino, que ha sufrido enormes pérdidas durante los últimos dos años, y elogió su resistencia y dignidad a pesar de las duras condiciones.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye expresó su esperanza de que el alto el fuego “ponga fin al genocidio que ha continuado durante los últimos dos años”. En un comunicado, señaló que espera que el acuerdo se implemente por completo y subrayó que “con el alto el fuego en vigor, es imperativo que se entregue ayuda humanitaria a Gaza —donde se desarrolla una catástrofe humanitaria— y que se inicien sin demora los esfuerzos para la reconstrucción. Türkiye continuará proporcionando una importante ayuda humanitaria en el período venidero”.

El texto también destacó que una paz duradera en Oriente Medio solo podrá alcanzarse mediante una resolución justa de la cuestión entre israelíes y palestinos, y manifestó su esperanza “de que el impulso logrado en las negociaciones del alto el fuego contribuya también a la materialización de una solución de dos Estados en el futuro próximo”.

“Elogiamos los esfuerzos de Qatar, Egipto y Estados Unidos en la mediación de las negociaciones para el alto el fuego. Türkiye reafirma su compromiso de contribuir activamente y brindar su apoyo durante todas las fases de implementación del acuerdo de alto el fuego”, concluyó.

El mundo celebra el acuerdo: reacciones de líderes globales

Estados Unidos

El acuerdo de alto el fuego fue anunciado en primer lugar el miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que provocó una ola inmediata de reacciones internacionales. Diversos líderes mundiales lo calificaron como un avance decisivo hacia el fin del genocidio y el establecimiento de una tregua duradera.

Trump explicó que ambas partes habían firmado la primera fase de su plan para poner fin a la ofensiva en Gaza, un acuerdo que contempla la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como la retirada de las tropas israelíes hasta una línea acordada dentro del enclave.

En este contexto, Trump afirmó que el acuerdo marcaba “el comienzo de la paz después de años de guerra” y lo describió como “un paso histórico para los pueblos de Oriente Medio”, añadiendo que “es un gran día para el mundo”.

Qatar

Desde Qatar, uno de los principales mediadores del proceso, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, confirmó que los mediadores habían acordado “los términos para la implementación de la primera fase del alto el fuego”.

“El acuerdo conducirá al fin de la ofensiva, a la liberación de los rehenes israelíes y de los prisioneros palestinos, y a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza”, señaló Al Ansari, agregando que pronto se darán a conocer más detalles.

Egipto

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, celebró el anuncio de un acuerdo “para establecer un alto el fuego y poner fin a la guerra en Gaza tras dos años de sufrimiento y calamidades”.

El mandatario afirmó en su página de Facebook que el acuerdo alcanzado tras varios días de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto marca un "momento histórico" que "no solo pasa página de la guerra, sino que también abre la puerta a la esperanza para los pueblos de la región de un futuro definido por la justicia y la estabilidad".

España

Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, celebró el acuerdo y destacó en su cuenta de X que debe ser el comienzo de una paz justa y duradera. Subrayó que "ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro".