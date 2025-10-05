Un grupo de 137 activistas, entre ellos 36 ciudadanos turcos, llegó este sábado a Estambul en un vuelo especial tras ser detenidos ilegalmente por Israel cuando se dirigían a Gaza en la Flotilla Global Sumud. Allí fueron recibidos por varios funcionarios turcos, que celebraron su regreso tras días de incertidumbre. El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, elogió su “valentía y determinación” y calificó su acción como “un acto noble”.

Fidan resaltó que los activistas “han adoptado una postura honorable contra la opresión, convirtiéndose en la voz de los oprimidos a través de su lucha por la justicia y los valores humanos”. Además, elogió sus acciones destinadas a crear conciencia internacional sobre la crisis humanitaria en Gaza y a detener el genocidio israelí en el enclave palestino.

En una entrevista con TRT Haber, el ministro explicó que la iniciativa humanitaria, que incluyó docenas de barcos de distintos países, fue cuidadosamente coordinada para mantenerse pacífica y evitar una escalada regional. “Nuestro objetivo principal era que esto se lograra sin conflicto y que nuestros ciudadanos regresaran a salvo”, dijo.

Fidan explicó que, tras la detención de los activistas, Ankara lanzó una operación diplomática y de inteligencia para asegurar su liberación. “Nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, dio instrucciones claras. Gracias a la coordinación entre nuestra agencia de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros socios, logramos traer de vuelta a nuestros ciudadanos”, señaló Fidan, y confirmó que los esfuerzos continúan para quienes siguen retenidos.

Agregó que Türkiye trabajó con una coalición de países, entre ellos España y varias naciones de América Latina y Asia-Pacífico, para presionar diplomáticamente a Israel.

El ministro recordó que una declaración conjunta emitida el 16 de septiembre por 17 países formó parte de esa estrategia. En ella, los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Qatar, Omán, Eslovenia, Sudáfrica, España y Tailandia expresaron su preocupación por la seguridad de la flotilla.

“Esto no fue solo una iniciativa civil; hubo Estados que la respaldaron dentro de los límites del derecho internacional”, señaló Fidan, agradeciendo el papel activo de España en la coordinación.

Además de los 36 ciudadanos turcos, entre los pasajeros del vuelo que arribó este sábado también había ciudadanos de 12 países, incluidos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania, según fuentes diplomáticas turcas.