TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
El presidente turco calificó de “muy productiva y positiva” la reunión con Trump y otros líderes musulmanes sobre Gaza, y adelantó que pronto se dará a conocer una declaración conjunta.
El presidente turco Erdogan y Donald Trump participan en una reunión sobre Gaza con líderes musulmanes. / AA
24 de septiembre de 2025

En paralelo a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes musulmanes. En declaraciones posteriores, calificó el encuentro de “muy productivo y positivo” y expresó su esperanza de que los resultados sean beneficiosos.

“Acabamos de concluir una reunión muy, muy productiva y positiva. Estoy satisfecho; que el resultado sea favorable”, afirmó Erdogan a los periodistas frente al Centro Turkevi en Nueva York.

El encuentro, celebrado al margen de la Asamblea, reunió a varios líderes en una reunión regional centrada en la situación de Gaza. Al ser preguntado sobre si la cumbre con Trump podría traducirse en pasos concretos hacia la paz y la protección de los civiles, Erdogan adelantó que pronto se dará a conocer una declaración conjunta.
“La declaración final probablemente se anunciará en breve. Con las palabras de Trump y del emir catarí Tamim Al-Thani [Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani], se dejará claro el resultado de la reunión de esta noche”, explicó.

Por su parte, Trump también valoró el encuentro de manera positiva, describiéndolo como “muy exitoso” y destacando la participación de los principales países de mayoría musulmana. “Tuvimos una reunión muy buena sobre Gaza”, señaló. “Fue una reunión muy productiva con todos los grandes actores, salvo Israel, pero eso vendrá después. Creo que podremos avanzar en algo sobre Gaza, pero, en general, fue un encuentro excelente con grandes líderes”.

Hasta el momento, los funcionarios no han dado más detalles sobre lo acordado a puerta cerrada. Sin embargo, Erdogan expresó su confianza en que las conversaciones puedan generar resultados significativos para los palestinos, subrayando la importancia de la participación de actores regionales. Trump, por su parte, indicó que futuras discusiones podrían incluir a Israel en una etapa posterior.

Erdogan se reúne con Guterres y pide una reforma de la ONU

Por otro lado, el presidente de Türkiye subrayó la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas, asegurando que su país contribuirá activamente a este proceso.

Durante su encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, en Nueva York el martes, Erdogan afirmó que la urgencia de revisar la estructura de la organización se ha vuelto más evidente en los últimos años.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, la reunión abordó cuestiones regionales y globales, con especial atención a los ataques de Israel contra la Gaza ocupada.

Erdogan recalcó que Türkiye seguirá brindando todo tipo de contribuciones al trabajo de reforma y destacó que la importancia de preservar la paz mundial se ha comprendido mejor a raíz de los recientes desafíos que ha enfrentado la comunidad internacional.

El mandatario turco advirtió, además, que la agresión israelí no solo afecta a los palestinos, sino también a la paz regional y global. Por ello, subrayó que la comunidad internacional debe aumentar la presión sobre Israel para garantizar el acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria en Gaza.

Finalmente, Erdogan agregó que Türkiye está intensificando sus esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, haciendo hincapié en la necesidad de un alto el fuego inmediato y en la búsqueda de una paz duradera.

FUENTE:TRT Español y agencias
