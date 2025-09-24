El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este miércoles con su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, en un encuentro clave al margen de la Asamblea General de la ONU. En la Casa Turca en Nueva York, los líderes analizaron el fortalecimiento de la relación bilateral, así como los desafíos regionales más urgentes.
Erdogan declaró que Türkiye "espera que se levanten todas las sanciones contra Siria lo antes posible" y que apoyará cualquier iniciativa que respete la soberanía y la integridad territorial del país.
Agregó que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) deben cumplir con el acuerdo del 10 de marzo, y que Türkiye "está siguiendo de cerca los acontecimientos en la región", añadiendo que Ankara seguirá apoyando a Damasco. El 10 de marzo, la presidencia siria anunció un acuerdo para integrar a las FDS en las instituciones estatales, resaltando la integridad territorial del país y rechazando cualquier diseño separatista.
Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, publicado el miércoles, en la reunión también participaron en el encuentro el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad-Al Shaibani, y el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin.
Al-Sharaa lidera la transición en Siria tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre pasado, que puso fin al gobierno del Partido Baaz, que había permanecido en el poder desde 1963. Desde entonces, la nueva administración siria ha impulsado reformas políticas y económicas, promoviendo la cohesión social y ampliando la cooperación con socios regionales e internacionales.
Por su parte, el presidente Erdogan, que viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General, mantiene su intensa agenda diplomática. Esta semana asistió a la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina, pronunció un discurso ante la Asamblea y sostuvo reuniones con varios jefes de Estado, abordando temas bilaterales, regionales y globales, como la situación en Ciudad de Gaza, la seguridad y la cooperación internacional.