El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este miércoles con su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, en un encuentro clave al margen de la Asamblea General de la ONU. En la Casa Turca en Nueva York, los líderes analizaron el fortalecimiento de la relación bilateral, así como los desafíos regionales más urgentes.

Erdogan declaró que Türkiye "espera que se levanten todas las sanciones contra Siria lo antes posible" y que apoyará cualquier iniciativa que respete la soberanía y la integridad territorial del país.

Agregó que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) deben cumplir con el acuerdo del 10 de marzo, y que Türkiye "está siguiendo de cerca los acontecimientos en la región", añadiendo que Ankara seguirá apoyando a Damasco. El 10 de marzo, la presidencia siria anunció un acuerdo para integrar a las FDS en las instituciones estatales, resaltando la integridad territorial del país y rechazando cualquier diseño separatista.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, publicado el miércoles, en la reunión también participaron en el encuentro el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad-Al Shaibani, y el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin.