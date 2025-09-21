TÜRKİYE
2 min de lectura
Las "masacres" que Israel perpetra en Gaza serán el centro del discurso ante la ONU, anuncia Erdogan
Antes de partir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que espera que el creciente reconocimiento de Palestina "acelere la implementación de la solución de dos Estados".
Las "masacres" que Israel perpetra en Gaza serán el centro del discurso ante la ONU, anuncia Erdogan
El presidente Erdogan en una rueda de prensa en Estambul, antes de partir hacia Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU. / AA
21 de septiembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció este domingo que su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) se centrará en las "masacres" que Israel perpetra en Gaza, para instar a acciones urgentes que permitan proteger a los palestinos e impulsar la solución de dos Estados.

Desde el Aeropuerto Ataturk de Estambul, antes de partir hacia Nueva York, el mandatario declaró: "En mi discurso ante la ONU, voy a alzar la voz por la persecución en Gaza y los esfuerzos de Türkiye para proteger la estabilidad en la región".

En ese sentido, añadió que la Asamblea General de este año será diferente a las anteriores, porque "muchos países reconocerán el Estado de Palestina". De hecho, el presidente mencionó su esperanza de que este creciente reconocimiento "acelere la implementación de la solución de dos Estados".

Adicionalmente señaló que los derechos y la seguridad de los turcochipriotas también formarán parte de su agenda.

Recomendados

Continuando con los detalles de la visita, Erdogan confirmó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la asamblea para abordar la cooperación en materia de comercio e industria de defensa.

Así mismo, sostendrá un encuentro con el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, y el ministro de Relaciones Exteriores, Asaad al Shaibani en Nueva York, lo que marca la primera vez en décadas que el liderazgo sirio tiene representación en la Asamblea General de la ONU.

"Los hermanos y hermanas sirios pagaron un alto precio por su libertad. Esperamos que la UNGA contribuya a la libertad de Siria", declaró, añadiendo que Türkiye desea "paz en cada rincón de nuestra región". También mencionó que Ankara no abandonará a Damasco y utilizará todos los medios a su disposición cada día para ayudar a fortalecer a su vecino.

Erdogan volvió a enfatizar en que "la estructura actual de la ONU no es suficiente para cumplir con sus responsabilidades".


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza