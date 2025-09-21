El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció este domingo que su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA, por sus siglas en inglés) se centrará en las "masacres" que Israel perpetra en Gaza, para instar a acciones urgentes que permitan proteger a los palestinos e impulsar la solución de dos Estados.

Desde el Aeropuerto Ataturk de Estambul, antes de partir hacia Nueva York, el mandatario declaró: "En mi discurso ante la ONU, voy a alzar la voz por la persecución en Gaza y los esfuerzos de Türkiye para proteger la estabilidad en la región".

En ese sentido, añadió que la Asamblea General de este año será diferente a las anteriores, porque "muchos países reconocerán el Estado de Palestina". De hecho, el presidente mencionó su esperanza de que este creciente reconocimiento "acelere la implementación de la solución de dos Estados".

Adicionalmente señaló que los derechos y la seguridad de los turcochipriotas también formarán parte de su agenda.