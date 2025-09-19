“El genocidio de Israel en Gaza ha entrado en una nueva etapa”, aseguró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, en referencia a la invasión terrestre que Israel lanzó en la Ciudad de Gaza y que ahora amenaza la estabilidad regional. La declaración se produjo tras una reunión en Ankara, según informó la Dirección de Comunicaciones.
Erdogan también se refirió al ataque israelí contra Qatar a principios de mes, calificándolo de “prueba de que no solo amenaza a Palestina, sino también a la estabilidad regional”.
El mandatario turco destacó que cada vez más líderes mundiales y expertos con voz en la comunidad internacional critican a Israel, y subrayó que Türkiye trabaja para aumentar la presión internacional. En este sentido, prometió que Ankara continuará planteando “la causa palestina y la agresión israelí en todas las plataformas”.
Afirmó además que la prioridad de Türkiye es un alto el fuego inmediato y el fin de la catástrofe humanitaria en Gaza, comprometiéndose a actuar como “la voz de Palestina” en la Asamblea General de la ONU que se realizará la próxima semana en Nueva York.
“El presidente también recalcó que los países de mayoría musulmana deben mostrar una mayor unidad frente a la amenaza israelí, y añadió que el establecimiento de una plena unidad política en Palestina reforzaría estos esfuerzos. Afirmó que Türkiye continuará apoyando tales iniciativas”, agregó en una publicación en X la dirección.
Puede que EE.UU. tenga “menos influencia sobre Israel que la que se creía”: Fidan
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que los recientes acontecimientos en torno al genocidio de Israel en Gaza han demostrado que Estados Unidos no tiene tanta influencia sobre las políticas israelíes como se suele remarcar, y que incluso la influencia podría ir en el camino contrario.
“Como saben, desde hace tiempo existe en la política interna de Estados Unidos la discusión sobre quién controla a quién”, comenzó, al referirse a las conversaciones en curso con el presidente Donald Trump sobre la paz en Gaza y la estabilidad en Siria. “Los últimos acontecimientos han demostrado que Washington no tiene tanta influencia sobre las políticas de Israel como se pensaba, e incluso podría ser al contrario”.
Subrayó que Israel siempre ha sido un problema para la región desde que ocupó tierras palestinas, y recordó que todos los países de Oriente Medio apoyan la solución de dos Estados con base en las fronteras de 1967.
“Sin embargo, Israel nunca ha querido realmente una solución de dos Estados. Ha seguido de manera sistemática una política de apropiación de tierras palestinas más allá de las fronteras de 1967, usando la seguridad como excusa”, afirmó Fidan en una entrevista con el canal egipcio MBC MASR TV.
“En este punto, este ha sido el mayor problema para el mundo islámico durante décadas. En los últimos años, el expansionismo israelí se ha convertido en una amenaza oficial para la región, además de la opresión constante en Palestina”, añadió. En este sentido, destacó la importancia de la cumbre árabe-islámica de emergencia en Doha.
“Seguiremos oponiéndonos y trabajando contra el genocidio en curso en Gaza y los intentos de Israel de anexar Cisjordania, y lucharemos por la materialización de un Estado palestino. Esto es indispensable para la paz regional”, agregó.
Israel explota la debilidad de sus vecinos
Asimismo, Hakan Fidan instó a que las políticas expansionistas de Israel sean abordadas por los países de la región y por la comunidad internacional, reclamando medidas adecuadas al respecto. “Esto es sumamente importante. No es bueno ni para Israel ni para los países de la región. Desafortunadamente, Israel obtiene su seguridad de las debilidades políticas y económicas y del atraso tecnológico de los países cercanos”, señaló.
En este sentido, mencionó la ocupación israelí en el Líbano, su presencia en Siria, los ataques contra Irán, el bombardeo constante de zonas civiles en Yemen, la destrucción sistemática de infraestructura y, más recientemente, el ataque contra Qatar. Remarcó que el reciente ataque israelí contra el liderazgo de Hamás en Doha “ha cambiado muchas cosas, mientras los esfuerzos de mediación continúan”.
Al señalar el fracaso de los actores internacionales en resolver el genocidio de Israel en Gaza, la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos, Fidan afirmó que el sistema actual tiende a “alimentar crisis en lugar de proporcionar soluciones”.
Sostuvo que los bloques, alianzas y organismos globales, en particular la Unión Europea y las Naciones Unidas, suelen quedarse cortos a la hora de enfrentar los problemas mundiales.
“La estructura de la ONU, en particular del Consejo de Seguridad, parece inadecuada para resolver estos asuntos. Es necesario reformar el Consejo de Seguridad y la ONU en su conjunto”, dijo Fidan, llamando a implementar un mecanismo de toma de decisiones más inclusivo y participativo.
“Si tales reformas no ocurren, como usted mencionó, es inevitable que surjan actores regionales alternativos —como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental y muchos otros que no se mencionan aquí— buscando diferentes enfoques”, agregó.
Israel lleva a cabo un genocidio en Gaza desde octubre de 2023. Los palestinos han registrado más de 65.200 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Sin embargo, expertos sostienen que la cifra real de muertes supera ampliamente lo informado por las autoridades del enclave.