El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo una serie de reuniones bilaterales con múltiples líderes durante la cumbre de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe en Doha, Qatar.

El encuentro extraordinario se convocó por el ataque que Israel lanzó en Doha el pasado 9 de septiembre, así como por otros actos hostiles de Tel Aviv que amenazan la región. En esa línea, Erdogan reiteró el “apoyo inquebrantable” de Türkiye a Qatar, y condenó la agresión israelí contra el equipo negociador de Hamás en Doha, calificando los hechos de “vandalismo en otro nivel”.

Qatar





Durante su reunión con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, Erdogan sostuvo que el ataque israelí contra Doha era inaceptable y reafirmó que Türkiye siempre respaldaría a Qatar.

El mandatario turco destacó que el bombardeo tenía como objetivo socavar las negociaciones de paz, subrayando que las conversaciones deben continuar en cualquier circunstancia y que Ankara seguirá apoyando los esfuerzos de mediación.

También agregó que las relaciones Türkiye-Qatar se desarrollarían aún más en todos los ámbitos, en particular en la industria de defensa y la seguridad.

Iraq





Por otro lado, Erdogan comunicó al primer ministro iraquí, Mohammed Shia al Sudani, que la cooperación bilateral contra el terrorismo continuará, y que los vínculos se reforzarán en diversas áreas.

“Durante el encuentro, el presidente Erdogan afirmó que la cooperación con Iraq en la lucha contra el terrorismo continuará, que se están llevando a cabo esfuerzos para fortalecer las relaciones Türkiye-Iraq en distintos ámbitos, especialmente en energía, y que el Proyecto de la Ruta del Desarrollo tiene como objetivo profundizar los lazos entre ambos países”, indicó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.