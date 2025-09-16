TÜRKİYE
El presidente Erdogan sostiene varias reuniones bilaterales durante cumbre de emergencia en Doha
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, mantuvo una serie de encuentros con líderes de Qatar, Arabia Saudí, Siria, Iraq y Somalia en el marco de la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe.
El presidente turco Erdogan se reúne en Doha con el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani. / AA
16 de septiembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo una serie de reuniones bilaterales con múltiples líderes durante la cumbre de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe en Doha, Qatar.

El encuentro extraordinario se convocó por el ataque que Israel lanzó en Doha el pasado 9 de septiembre, así como por otros actos hostiles de Tel Aviv que amenazan la región. En esa línea, Erdogan reiteró el “apoyo inquebrantable” de Türkiye a Qatar, y condenó la agresión israelí contra el equipo negociador de Hamás en Doha, calificando los hechos de “vandalismo en otro nivel”.

Qatar

Durante su reunión con el emir Tamim bin Hamad Al Thani, Erdogan sostuvo que el ataque israelí contra Doha era inaceptable y reafirmó que Türkiye siempre respaldaría a Qatar.

El mandatario turco destacó que el bombardeo tenía como objetivo socavar las negociaciones de paz, subrayando que las conversaciones deben continuar en cualquier circunstancia y que Ankara seguirá apoyando los esfuerzos de mediación.

También agregó que las relaciones Türkiye-Qatar se desarrollarían aún más en todos los ámbitos, en particular en la industria de defensa y la seguridad.

Iraq

Por otro lado, Erdogan comunicó al primer ministro iraquí, Mohammed Shia al Sudani, que la cooperación bilateral contra el terrorismo continuará, y que los vínculos se reforzarán en diversas áreas.

“Durante el encuentro, el presidente Erdogan afirmó que la cooperación con Iraq en la lucha contra el terrorismo continuará, que se están llevando a cabo esfuerzos para fortalecer las relaciones Türkiye-Iraq en distintos ámbitos, especialmente en energía, y que el Proyecto de la Ruta del Desarrollo tiene como objetivo profundizar los lazos entre ambos países”, indicó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Arabia Saudí

En su reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, Erdogan declaró que la creciente agresión de Israel era “inaceptable”, que Tel Aviv debe rendir cuentas ante la justicia por sus actos, y que Türkiye continuará respaldando a los países afectados por su agresión, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

También afirmó que Türkiye persistirá con determinación en sus esfuerzos por lograr un alto el fuego inmediato en Gaza y garantizar la entrega de ayuda humanitaria.

Siria

Erdogan también se reunió con el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, a quien señaló que su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas tenía una “importancia histórica”.

El presidente turco añadió que Türkiye continuará respaldando a Damasco y que se están realizando esfuerzos para desarrollar aún más las relaciones bilaterales.

Asimismo, destacó que “Türkiye sigue de cerca los pasos destinados a reunir a los distintos grupos en Siria, subrayando la importancia de preservar la unidad y cohesión del país, así como la adhesión de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) al acuerdo del 10 de marzo”, según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Somalia

Erdogan afirmó a su homólogo somalí, Hassan Sheikh Mohamud, que intensificar las sanciones contra Israel es importante, ya que las medidas económicas darán resultados.

El presidente turco agregó que la cooperación entre ambos países avanza día a día y reafirmó que el apoyo de Türkiye a Somalia seguirá creciendo.



FUENTE:TRT Español y agencias
