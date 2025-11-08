En un paso más de su reiterado rechazo a la brutal ofensiva en Gaza, Türkiye emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros 36 altos funcionrios por su presunta participación en el genocidio que Tel Aviv ha perpetrado en el enclave durante más de dos años.

La Fiscalía General de Estambul anunció este viernes las órdenes de arresto contra 37 sospechosos, entre ellos Netanyahu, por cargos relacionados con el “genocidio” en Gaza.

En un comunicado, la fiscalía afirmó que las órdenes se emitieron tras una exhaustiva investigación sobre los ataques sistemáticos de Israel contra civiles en Gaza, los cuales calificó de actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por víctimas y representantes de la Flotilla Global Sumud , una misión humanitaria civil que las fuerzas israelíes interceptaron cuando intentaba llevar ayuda a Gaza.

Relacionado TRT Español - El compromiso de Türkiye: cómo la diplomacia de Erdogan ayudó a concretar el alto el fuego en Gaza

De acuerdo a la declaración de la Fiscalía, las pruebas recabadas de las víctimas, los testigos presenciales y las disposiciones del derecho internacional indican que los líderes militares y políticos israelíes fueron directamente responsables de ordenar y ejecutar ataques contra hospitales, convoyes de ayuda e infraestructura civil.

Citando incidentes específicos, el ente acusador se refirió al asesinato de Hind Rajab, de seis años, a manos de soldados israelíes, el bombardeo del Hospital Árabe al-Ahli, que causó la muerte de más de 500 personas, y el ataque al Hospital de la Amistad Turca-Palestina, entre otras atrocidades.

Crímenes de guerra





El comunicado también afirma que la investigación determinó que el bloqueo israelí sobre Gaza había “impedido deliberadamente que la asistencia humanitaria llegara a la población civil”, lo que constituye un crimen de guerra adicional según el derecho internacional.