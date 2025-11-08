En un paso más de su reiterado rechazo a la brutal ofensiva en Gaza, Türkiye emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros 36 altos funcionrios por su presunta participación en el genocidio que Tel Aviv ha perpetrado en el enclave durante más de dos años.
La Fiscalía General de Estambul anunció este viernes las órdenes de arresto contra 37 sospechosos, entre ellos Netanyahu, por cargos relacionados con el “genocidio” en Gaza.
En un comunicado, la fiscalía afirmó que las órdenes se emitieron tras una exhaustiva investigación sobre los ataques sistemáticos de Israel contra civiles en Gaza, los cuales calificó de actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La investigación se inició tras las denuncias presentadas por víctimas y representantes de la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria civil que las fuerzas israelíes interceptaron cuando intentaba llevar ayuda a Gaza.
De acuerdo a la declaración de la Fiscalía, las pruebas recabadas de las víctimas, los testigos presenciales y las disposiciones del derecho internacional indican que los líderes militares y políticos israelíes fueron directamente responsables de ordenar y ejecutar ataques contra hospitales, convoyes de ayuda e infraestructura civil.
Citando incidentes específicos, el ente acusador se refirió al asesinato de Hind Rajab, de seis años, a manos de soldados israelíes, el bombardeo del Hospital Árabe al-Ahli, que causó la muerte de más de 500 personas, y el ataque al Hospital de la Amistad Turca-Palestina, entre otras atrocidades.
Crímenes de guerra
El comunicado también afirma que la investigación determinó que el bloqueo israelí sobre Gaza había “impedido deliberadamente que la asistencia humanitaria llegara a la población civil”, lo que constituye un crimen de guerra adicional según el derecho internacional.
Los sospechosos –entre ellos Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Estado Mayor General, Herzi Halevi, y el comandante de la Armada, David Saar Salama– fueron acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Debido a que los procesados no se encuentran actualmente en Türkiye, la fiscalía solicitó al tribunal la emisión de órdenes de detención internacionales (notificaciones rojas) para su extradición.
La investigación se está llevando a cabo con la colaboración del Departamento de Policía de Estambul y la Organización Nacional de Inteligencia (MIT).
El comunicado concluyó que estas acciones legales de Türkiye se basan en sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, reafirmando el compromiso del país con la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y la justicia para las víctimas en Gaza.
En noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. Israel también se enfrenta a un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su brutal ofensiva en Gaza.