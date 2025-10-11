A pesar de que Israel no ha cesado por completo sus ataques sobre Gaza, un alto el fuego recién negociado comienza a tomar forma en el devastado enclave palestino: los camiones de ayuda han comenzado a cruzar la frontera de Rafah bajo los términos de un acuerdo que muchos llegaron a considerar imposible.

En el centro de este improbable éxito se encuentra Türkiye , cuyo papel como mediador y garante cambió el curso de unas negociaciones que parecían inciertas.

Relacionado TRT Español - Erdogan destaca el acuerdo de alto el fuego en Gaza y promete seguir apoyando a los palestinos

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su plan de 20 puntos para la paz en Gaza el pasado 29 de septiembre, las reacciones fueron cautelosas. La propuesta prometía el fin de las hostilidades, el intercambio de prisioneros y el ingreso de ayuda humanitaria sin trabas, pero también tenía varios vacíos evidentes.

No existían mecanismos claros de implementación, ni un cronograma claro para la retirada israelí. Tampoco garantías creíbles que aseguraran su cumplimiento.

Para el grupo de resistencia palestino Hamás, golpeado por dos años consecutivos de genocidio, la propuesta parecía no ofrecer ninguna protección ni rendición de cuentas.

A lo que se suma que los críticos cuestionaron si el plan era más un teatro político que una política real. Muchos señalaron el anuncio unilateral de Trump y la falta de consulta con mediadores clave como Egipto y Qatar.

Hamás, por su parte, afirmó que no consideraría el desarme ni la liberación de prisioneros sin "garantías vinculantes" : una línea roja que Türkiye adoptaría posteriormente y ayudaría a poner en práctica.

Cómo la participación de Türkiye cambió el escenario



Türkiye fue invitado como país a participar en las conversaciones en Sharm el-Sheikh, lo que refleja la credibilidad de Ankara ante Hamás y la relación personal de Trump con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

En cabeza de la delegación turca estuvo el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin, encargado de representar la diplomacia política de Ankara y coordinar la interacción operativa.

Kalin ayudó a articular la visión de Türkiye para un alto el fuego creíble, a la vez que coordinaba la comunicación entre funcionarios de Hamás, Estados Unidos, Egipto y Qatar.

Pero antes de todo esto hubo un paso clave: el innovador y exitoso viaje del presidente Erdogan a Estados Unidos, durante el cual dialogó con Trump sobre temas de vital importancia, incluida la cuestión de Palestina.

De hecho, el jueves, Trump reconoció el papel de Erdogan a la hora de asegurar el acuerdo.

Relacionado TRT Español - “La reconstrucción y administración de Gaza debe ser gestionada por los palestinos”: ministro Fidan

Los observadores de las negociaciones en Sharm el-Sheikh destacaron que la participación de Türkiye ayudó a proporcionar mayor estructura y credibilidad a las conversaciones, que previamente se habían estancado.

Los diálogos incluyeron debates sobre un sistema de garantes cuatripartito —que involucra a Türkiye, Egipto, Qatar y Estados Unidos— para garantizar el cumplimiento, supervisar las violaciones del alto el fuego y gestionar el intercambio de prisioneros.

Si bien las responsabilidades específicas aún se están definiendo, los mecanismos subrayan el esfuerzo colaborativo para mantener el cese del fuego.

Este marco abordó directamente la demanda clave de Hamás: la presencia de garantes de confianza para evitar acciones unilaterales de Israel.