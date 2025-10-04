CLIMA
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, inauguró el evento "Zero Waste Blue-Drop by Drop" en Nueva York, con un discurso en el que resaltó el sufrimiento de Gaza y la responsabilidad global de proteger el agua para que no se utilice como arma.
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Energías verdes e inteligentes: más eficacia, pero también más riesgos, advierte un informe
Un devastador deslizamiento de tierra arrasa un pueblo en Sudán y deja más de 1.000 muertos
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
Cumbre en Bogotá: ocho países amazónicos acuerdan frenar la deforestación y la crisis climática
Ocho países amazónicos acuerdan en Bogotá reforzar la lucha contra la deforestación, el narcotráfico y la crisis climática, priorizando pueblos indígenas y cooperación regional rumbo a la COP30.
Temperaturas extremas e incendios activos desatan alarma en España, Francia y Portugal
Autoridades emitieron alertas por incendios en el sur de Europa, donde se combaten varios focos activos, con temperaturas hasta 10°C por encima de lo normal, restricciones y cientos de bomberos movilizados.
Türkiye lidera su quinta expedición científica al Ártico con colaboradores de Argentina y Ecuador
Con la misión de contribuir a la ciencia ártica, se realizarán 19 proyectos en un radio de casi 5.000 km alrededor de la isla Svalbard. Participan científicos turcos, y doctores e investigadores invitados de Argentina, Ecuador y Bulgaria.
La tragedia de las inundaciones en Texas dejó al descubierto un desastre en el sistema de vivienda
¿La transición energética en América Latina refleja una nueva forma de extractivismo?
Esta ingeniera chilena usa residuos de cosechas y crea un carbón que recupera la tierra
Alerta en Latinoamérica por riesgo de tsunami tras terremoto de 8,8 en Rusia
México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, entre otros países con costas en el Pacífico, emitieron alertas de tsunami debido al fuerte terremoto que sacudió la península de Kamchatka, en Rusia. Estas son las advertencias y recomendaciones.
