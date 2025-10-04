Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, inauguró el evento "Zero Waste Blue-Drop by Drop" en Nueva York, con un discurso en el que resaltó el sufrimiento de Gaza y la responsabilidad global de proteger el agua para que no se utilice como arma.
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, mantuvo un encuentro en la Casa Turca de Nueva York con su homóloga de Gabón, Zita Oligui Nguema, en el que dialogaron sobre medioambiente y el empoderamiento de las mujeres africanas.
Energías verdes e inteligentes: más eficacia, pero también más riesgos, advierte un informe
Un informe de la Academia de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIA) advierte que la transformación digital-verde de la energía, clave para construir redes inteligentes y libres de carbono, mejora la eficacia pero introduce nuevas vulnerabilidades.
En plena batalla contra los mortales incendios, España vivió la ola de calor más intensa en el país
Con más de 411.000 hectáreas quemadas y al menos 14 focos activos, los incendios forestales continúan devorando España en medio de los esfuerzos de extinción. Además, expertos advierten que los riesgos para la salud pueden prolongarse semanas o años.
Türkiye lidera su quinta expedición científica al Ártico con colaboradores de Argentina y Ecuador
Con la misión de contribuir a la ciencia ártica, se realizarán 19 proyectos en un radio de casi 5.000 km alrededor de la isla Svalbard. Participan científicos turcos, y doctores e investigadores invitados de Argentina, Ecuador y Bulgaria.
La tragedia de las inundaciones en Texas dejó al descubierto un desastre en el sistema de vivienda
Las inundaciones repentinas que arrasaron Texas y mataron a cerca de 110 personas también expuso una crisis más profunda en las ciudades en expansión. Está relacionada con el caos climático y las primas de seguros en aumento.
Alerta en Latinoamérica por riesgo de tsunami tras terremoto de 8,8 en Rusia
México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, entre otros países con costas en el Pacífico, emitieron alertas de tsunami debido al fuerte terremoto que sacudió la península de Kamchatka, en Rusia. Estas son las advertencias y recomendaciones.