Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"

Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, inauguró el evento "Zero Waste Blue-Drop by Drop" en Nueva York, con un discurso en el que resaltó el sufrimiento de Gaza y la responsabilidad global de proteger el agua para que no se utilice como arma.