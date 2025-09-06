La transición hacia redes inteligentes alimentadas por energías renovables está transformando el sector energético mundial, pero también plantea riesgos como apagones, ciberamenazas y una mayor dependencia de nuevas tecnologías, según un reciente informe de la Academia de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIA).

El reporte, publicado el viernes bajo el título “Seguridad Energética y Transformación Digital-Verde: Transición hacia Redes Inteligentes y Libres de Carbono”, señala que aunque estas tecnologías tienen el potencial de descarbonizar las economías y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, también llevan a los sistemas tradicionales de energía al límite.

“La fiabilidad de las redes eléctricas ya no está garantizada”, afirma el informe. “A medida que avanzamos hacia una mayor participación de energías renovables y una mayor digitalización, garantizar la estabilidad se ha convertido en uno de los desafíos más importantes de nuestra época”.

Una llamada de atención





Las vulnerabilidades de esta transformación quedaron en evidencia el 28 de abril de 2025, cuando un apagón masivo que comenzó en España se extendió a Portugal y Francia, dejando a millones sin electricidad durante casi 10 horas.

El corte dejó a miles de personas atrapadas en metros, aeropuertos y estaciones de tren. Los sistemas de pago colapsaron, los hospitales limitaron sus servicios a emergencias y varias regiones declararon el estado de emergencia.

Los analistas identificaron un factor crítico: la participación de las energías renovables en la red eléctrica de España ha alcanzado el 78%, muy por encima del umbral recomendado de 70%. La falta de capacidad de reserva amplificó la fragilidad del sistema y desencadenó fallas generalizadas.

“Este apagón es una advertencia”, señala el informe. “Sin estrategias de protección actualizadas ni infraestructura resiliente, el riesgo constante de colapso seguirá aumentando”.

La promesa y el riesgo de las redes inteligentes





Las redes inteligentes —que integran inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IdT) y análisis de datos en tiempo real— son el núcleo de la revolución digital-verde. Estas tecnologías equilibran la oferta y la demanda, predicen patrones de consumo y mejoran la eficiencia energética, prometiendo un sistema más sostenible y adaptable. Sin embargo, “smart” no siempre significa seguro, advierte el informe.

La digitalización profunda aumenta la exposición a ciberataques, inyecciones de datos falsos y malware capaz de paralizar regiones enteras. Y para enfrentar esos riesgos, el informe recomienda detección de anomalías basada en IA, comunicaciones encriptadas y autenticación multifactor en las operaciones críticas de la red.

El cambio climático también multiplica los desafíos: huracanes, inundaciones y sequías prolongadas ponen bajo presión la infraestructura energética.

Las energías renovables, como la solar y la eólica, son clave para la reducción de las emisiones de carbono. Pero, a su vez, se debe tener en cuenta que dependen del clima y son intermitentes.

En este marco, para estabilizar la oferta ante picos inesperados de consumo, varios países están reactivando plantas nucleares como reserva de emergencia, una decisión polémica pero vista como pragmática.