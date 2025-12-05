El clima de tensión y la controversia en torno a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe se mantienen. En medio de las denuncias por el doble ataque del 2 de septiembre cerca de Venezuela, este jueves el ejército estadounidense realizó un nuevo ataque contra una embarcación que, según Washington, transportaba drogas y que mató a cuatro personas. Esto reavivó el debate sobre los métodos y límites de las operaciones de EE.UU., que además ha ampliado sus amenazas a otros países de la región, como Colombia, cuyas amenazas denunció su presidente, Gustavo Petro.

Poco después del ataque, el Comando Sur anunció en su cuenta de X que el nuevo ataque formaba parte de la operación “Lanza del Sur”. Según el comunicado, el impacto, llevado a cabo en el Pacífico, provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos por el Ejército como “narcoterroristas”.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, añadió el Comando Sur. No obstante, no se presentaron pruebas que respaldaran esta afirmación. Lo único que aportó el comunicado fue un video en el que se veía una lancha de varios motores desplazándose a gran velocidad por el mar antes de ser alcanzada por una explosión que la dejó envuelta en llamas.

El anuncio destacó que la orden del ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra actualmente en el centro de la polémica tras una revelación del Washington Post que asegura que, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un operativo previo que no representaban un peligro potencial.

En este sentido, en las últimas horas se han acumulado denuncias, tanto a nivel internacional como dentro de EE.UU., sobre las operaciones que organizaciones internacionales califican de ilegales y en las que, según reportes, podrían cometerse posibles crímenes de guerra.

“Una de las cosas más perturbadoras”

Tras semanas de creciente presión política, el almirante estadounidense que autorizó el doble ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe el 2 de septiembre —operativo en el que murieron once personas— compareció este mismo jueves ante el Congreso, donde fue cuestionado duramente sobre la legalidad de su decisión. El jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley, presentó a los congresistas, a puerta cerrada, las imágenes del ataque.

Según relató a la prensa, el representante demócrata Jim Himes, miembro del Comité de Inteligencia, el video “mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados”.

De acuerdo con el material expuesto, el primer impacto destruyó la embarcación y un segundo proyectil mató a dos sobrevivientes. Para Himes, se trata de “una de las cosas más perturbadoras” que ha visto en toda su carrera como servidor público. Insistió en que las imágenes mostraban “a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”.