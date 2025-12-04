Las tensiones por los ataques de Estados Unidos en el Caribe se han extendido más allá del escenario internacional y han generado cuestionamientos internos cada vez mayores. Este miércoles, senadores denunciaron que el Gobierno del presidente Donald Trump debe aclarar qué ocurrió con el controvertido doble ataque que Washington realizó el 2 de septiembre cerca de las costas de Venezuela, en el que, según reportes, se habrían ordenado “asesinatos indiscriminados de sobrevivientes aferrados a una embarcación en el Caribe”, y exigieron que se publique el video completo de la operación.

El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, hizo un llamado directo al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que divulgue de inmediato las imágenes del operativo, que tuvo como objetivo una embarcación que, según Washington, estaba vinculada a tráfico de drogas. Sin embargo, EE.UU. no ha presentado pruebas que respalden esa acusación.

“Ha pasado casi una semana desde que salió un informe diciendo que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, potencialmente ordenó los asesinatos indiscriminados de sobrevivientes aferrados a una embarcación en el Caribe”, señaló. “Pero todavía no conocemos la verdad, porque no ha divulgado la grabación completa del ataque”, afirmó Schumer en el pleno del Senado.

El senador advirtió que mantener el material en secreto podría erosionar la confianza pública e incluso acarrear consecuencias legales, ya que disparar contra personas que ya habían sobrevivido al primer ataque podría constituir una violación de las leyes de guerra. Señaló que “es un asunto increíblemente grave” y afecta la seguridad de los propios efectivos estadounidenses. “Este es un incidente que podría exponer a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas a consecuencias legales, y aun así los estadounidenses y el Congreso siguen sin conocer los hechos básicos”, añadió.

Denuncian que el secretario de Guerra “cambia su versión”

Schumer también denunció que Hegseth ha cambiado varias veces su relato sobre el doble ataque. Recordó que el secretario primero dijo que vio toda la operación en directo, pero luego su versión varió: “Nos dijo que estaba en la sala, que formó parte de la operación, pero ayer se retractó totalmente y dijo que no vio el segundo ataque sobre el que todos se preguntan”.

Este martes, Hegseth sostuvo que abandonó el centro de operaciones a mitad de la misión y que desconocía que había ocurrido un segundo ataque, atribuyendo la contradicción a la “niebla de guerra”. En una reunión del gabinete, precisó que “no se quedó durante la hora o las dos horas” de la operación y que simplemente “pasó” a su “siguiente reunión”. También aseguró que no vio a ningún sobreviviente del primer impacto.

Schumer cuestionó esa explicación. "¿Qué podría haber sido más importante? El secretario Hegseth desapareció durante dos horas en plena operación militar contra un presunto narcotraficante o presuntos narcotraficantes. ¿Qué está ocultando?”.

"¿Por qué cambia constantemente su versión? ¿Por qué no publica las grabaciones? Las grabaciones mostrarán al pueblo estadounidense lo que realmente ocurrió el 2 de septiembre. El pueblo estadounidense y todas las personas que sirven en nuestras Fuerzas Armadas merecen saber la verdad", añadió.

También varios legisladores republicanos se han sumado a los demócratas en exigir que el video sea divulgado, una señal de que la ofensiva del Gobierno de Trump en el Caribe empieza a generar desacuerdos internos que podrían escalar.

Y es que el escrutinio a la Casa Blanca ha crecido en las últimas semanas por su manejo de estos ataques marítimos. El presidente ha defendido que posee plena autoridad para lanzar este tipo de operaciones con el argumento de proteger a Estados Unidos de los cárteles. Sin embargo, legisladores advierten que cualquier escalada militar más amplia debe ser autorizada por el Congreso.

Hasta ahora, Estados Unidos ha ejecutado 21 ataques contra embarcaciones cerca de las costas de Venezuela, a las que vincula —sin presentar pruebas— con el narcotráfico. Estas operaciones, según cifras del Pentágono, han asesinado al menos a 82 personas. El Gobierno de Nicolás Maduro, en cambio, denuncia que estas operaciones buscan en realidad imponer un “cambio de gobierno” en Venezuela.

Trump: El plan va “mucho más allá” de campaña de presión a Maduro

Mientras la tormenta política por el doble ataque sigue cobrando fuerza dentro de EE.UU., el presidente Trump también hizo declaraciones. Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, el presidente fue cuestionado sobre la “campaña de presión” que realiza contra el Gobierno de Maduro. Trump aseguró que las operaciones militares realizadas en el Caribe van “mucho más allá” de una campaña de este tipo.

En ese contexto, Trump reiteró que “pronto” podrían iniciarse operaciones terrestres, bajo los mismos argumentos que EE.UU. utiliza para justificar sus acciones en aguas internacionales, es decir, su presunta ofensiva contra el narcotráfico.

"Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra", recalcó el mandatario. Advirtió también que su gobierno conoce "cada ruta, cada casa" donde, según él, se fabrica "esta porquería", en referencia a drogas como la cocaína.