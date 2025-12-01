La llamada telefónica entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro —un contacto que se esperaba desde hacía semanas— finalmente ocurrió… aunque los detalles son escasos. Este domingo, Trump confirmó que había hablado con Maduro, pero advirtió que no iba a compartir mayor información. "No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí", contestó el mandatario ante la pregunta sobre la llamada. Sus declaraciones coincidieron con la denuncia que hizo Caracas ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): Washington pretende apoderarse de sus reservas petroleras “por medio del uso de la fuerza militar letal”.

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump respondió de manera escueta cuando se le preguntó si había hablado con Maduro. Tras confirmar el diálogo se limitó a señalar: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Ahora bien, pese al hermetismo oficial, medios estadounidenses reportan que EE.UU. pudo haberle dado un “ultimátum” a Maduro. El diario Miami Herald informó que, en una llamada la semana pasada, Washington habría insistido en pedirle al mandatario venezolano su renuncia inmediata a cambio de una salida segura del país.

De manera similar, el congresista republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU., aseguró en conversación con el medio CNN que Washington le ofreció la posibilidad a Maduro de “irse” de Venezuela “a Rusia” o a otro país. “Le dimos a Maduro la oportunidad de irse", sostuvo el senador durante una entrevista. Y añadió: "Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".

Al ser preguntado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".

Por su parte, desde la semana pasada, el diario The New York Times había reportado la llamada entre Trump y Maduro. Según la publicación, el diálogo buscaba explorar la posibilidad de una reunión futura entre ambos líderes en Estados Unidos. La llamada, añadió el periódico, incluyó además al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aunque no se concretaron planes para un encuentro.

Relacionado TRT Español - Venezuela exige “respeto incondicional” para su espacio aéreo tras el cierre de Trump

Venezuela denuncia ante la OPEP que EE.UU. busca apoderarse de su petróleo

En medio de las declaraciones, acusaciones y reportes que se cruzan entre Washington y Caracas, Venezuela acudió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para denunciar que EE.UU. “pretende apoderarse” de sus “vastas reservas” de crudo –“las más grandes del planeta”– a través del “uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.

Mediante una carta firmada por Maduro, y publicada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez , Caracas le advirtió a la OPEP que tal pretensión de Estados Unidos “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”. “El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de EE.UU. y sus aliados”.

Y luego, dirigiéndose a los países miembros de la organización, señaló que es necesario detener “esta agresión” que “se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los países productores como para los consumidores”.

Trump cuestiona reportes sobre doble ataque de EE.UU. a embarcación en el Caribe

En el ojo del huracán vuelven a estar los ataques letales que EE.UU. ha lanzado en aguas del mar Caribe contra embarcaciones a las que señala, sin pruebas, de narcotráfico. Este viernes, el diario The Washington Post y CNN reportaron que el primer bote atacado el pasado 2 de septiembre sufrió dos impactos, el segundo con el objetivo de matar a la tripulación que había sobrevivido.

The Washington Post, que cita a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indica que, después de que el primer misil impactara en la embarcación y provocase un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos del bote.