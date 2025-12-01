La llamada telefónica entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro —un contacto que se esperaba desde hacía semanas— finalmente ocurrió… aunque los detalles son escasos. Este domingo, Trump confirmó que había hablado con Maduro, pero advirtió que no iba a compartir mayor información. "No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí", contestó el mandatario ante la pregunta sobre la llamada. Sus declaraciones coincidieron con la denuncia que hizo Caracas ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): Washington pretende apoderarse de sus reservas petroleras “por medio del uso de la fuerza militar letal”.
A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump respondió de manera escueta cuando se le preguntó si había hablado con Maduro. Tras confirmar el diálogo se limitó a señalar: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Ahora bien, pese al hermetismo oficial, medios estadounidenses reportan que EE.UU. pudo haberle dado un “ultimátum” a Maduro. El diario Miami Herald informó que, en una llamada la semana pasada, Washington habría insistido en pedirle al mandatario venezolano su renuncia inmediata a cambio de una salida segura del país.
De manera similar, el congresista republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU., aseguró en conversación con el medio CNN que Washington le ofreció la posibilidad a Maduro de “irse” de Venezuela “a Rusia” o a otro país. “Le dimos a Maduro la oportunidad de irse", sostuvo el senador durante una entrevista. Y añadió: "Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".
Al ser preguntado si Trump planeaba atacar a Venezuela, el senador de Oklahoma respondió: "No, ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".
Por su parte, desde la semana pasada, el diario The New York Times había reportado la llamada entre Trump y Maduro. Según la publicación, el diálogo buscaba explorar la posibilidad de una reunión futura entre ambos líderes en Estados Unidos. La llamada, añadió el periódico, incluyó además al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aunque no se concretaron planes para un encuentro.
Venezuela denuncia ante la OPEP que EE.UU. busca apoderarse de su petróleo
En medio de las declaraciones, acusaciones y reportes que se cruzan entre Washington y Caracas, Venezuela acudió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para denunciar que EE.UU. “pretende apoderarse” de sus “vastas reservas” de crudo –“las más grandes del planeta”– a través del “uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.
Mediante una carta firmada por Maduro, y publicada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, Caracas le advirtió a la OPEP que tal pretensión de Estados Unidos “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”. “El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de EE.UU. y sus aliados”.
Y luego, dirigiéndose a los países miembros de la organización, señaló que es necesario detener “esta agresión” que “se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional, tanto para los países productores como para los consumidores”.
Trump cuestiona reportes sobre doble ataque de EE.UU. a embarcación en el Caribe
En el ojo del huracán vuelven a estar los ataques letales que EE.UU. ha lanzado en aguas del mar Caribe contra embarcaciones a las que señala, sin pruebas, de narcotráfico. Este viernes, el diario The Washington Post y CNN reportaron que el primer bote atacado el pasado 2 de septiembre sufrió dos impactos, el segundo con el objetivo de matar a la tripulación que había sobrevivido.
The Washington Post, que cita a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indica que, después de que el primer misil impactara en la embarcación y provocase un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos del bote.
De acuerdo al reporte, el comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los que estaban a bordo.
Este nuevo ataque acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, dijeron fuentes familiarizadas con lo sucedido a la cadena CNN. Según dichas fuentes, este ataque es "el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes".
En respuesta a los cuestionamientos de la prensa sobre estos reportes, Trump señaló a bordo del avión Air Force One que iba a “averiguar” sobre eso. Sin embargo, destacó que Hegseth le había dicho “que no ordenó eso y le creo”. "No, no lo hubiera deseado", reiteró el mandatario ante la pregunta de si hubiera querido un segundo ataque. "Pete dice que no ocurrió", insistió.
Hegseth por su parte ha desestimado los informes como "noticias falsas".
Medidas por mensaje de Trump sobre espacio aéreo venezolano
Caracas anunció este domingo que presentó una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), acusando a Estados Unidos de una “violación de la soberanía” tras el anuncio horas antes de Trump de que el espacio aéreo del país debía considerarse “completamente cerrado”.
El ministro de Transporte venezolano, Ramón Araguayán, calificó la medida como una interferencia ilegal que pone en riesgo la seguridad aérea y subrayó que la autoridad sobre el espacio aéreo venezolano corresponde únicamente a la Institución Aeronáutica Nacional (INAC).
“Este tipo de acción constituye una interferencia ilegal, definida como una falta grave en el Anexo 17 de la Convención de Aviación Civil Internacional. Pone en peligro la seguridad de las operaciones aéreas al difundir información falsa. Además, Estados Unidos no tiene autoridad para hacer tal declaración y carece de fundamento legal”, afirmó el ministro.
Y luego añadió: “Ninguna potencia extranjera puede, de ninguna manera, reemplazar la jurisdicción de Venezuela”.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también rechazó las declaraciones de Trump y pidió una reunión inmediata de la OACI. “El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI (el colombiano Juan Carlos Salazar) debe convocar de inmediato la Asamblea", expresó Petro en la red social X.
"Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana", agregó Petro.
El sábado, Trump advirtió que las aerolíneas y los pilotos debían considerar que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”, un mensaje publicado en su red Truth Social que no aclaraba las circunstancias del cierre.
A pesar de esta advertencia, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, mantuvo operaciones normales durante el sábado, recibiendo vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana. Hasta el momento, aerolíneas como Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las locales Avior y Conviasa, continúan operando con normalidad en el país.