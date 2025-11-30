Venezuela respondió con firmeza después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara el “cierre total” del espacio aéreo venezolano y de las zonas circundantes. En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió “respeto incondicional” para su espacio aéreo, recordando que este está protegido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Al citar el Convenio de Chicago de 1944, el documento subrayó que “todo Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo encima de su territorio”, y afirmó que Venezuela “no aceptará órdenes, amenazas ni intervenciones de ninguna potencia extranjera”. Añadió que “ninguna autoridad distinta a las instituciones venezolanas tiene derecho a interferir, obstruir o imponer condiciones en el uso del espacio aéreo nacional”.

El texto también denunció que Estados Unidos suspendió de forma unilateral los vuelos destinados a la repatriación de migrantes venezolanos. “Estas operaciones formaban parte del Plan Vuelta a la Patria y permitían el retorno regular y semanal de ciudadanos venezolanos. Hasta la fecha, 75 vuelos han traído de vuelta a 13.956 de nuestros ciudadanos”, señaló.

El comunicado advirtió que la actividad militar estadounidense representa una amenaza para el Caribe y el norte de Sudamérica, e instó a la comunidad internacional, a la ONU y a los organismos multilaterales a no guardar silencio. “Venezuela responderá con toda la fuerza que otorga el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo, con dignidad y legalidad. Nuestro país seguirá ejerciendo su soberanía, amparado por el derecho internacional, en la totalidad de su espacio aéreo. Esta amenaza contra Venezuela es una amenaza contra la paz del continente y de nuestro pueblo. Nuestros ciudadanos, herederos del Libertador Simón Bolívar, prevalecerán”, concluyó.

El pronunciamiento se produjo después de que Trump escribiera en redes sociales que “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” debían considerar el espacio aéreo venezolano “completamente cerrado”.





Amenaza “colonialista” de Trump





Así, el ministerio calificó las declaraciones de Trump como una “amenaza colonialista” y un ataque directo a la soberanía nacional, describiendo sus palabras como “otra agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo venezolano”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, afirmó que el anuncio refleja “ambiciones coloniales hacia la región latinoamericana”, y lo interpretó como un intento de “dictar y amenazar” la soberanía de un país.

“Tales declaraciones son acciones unilaterales, arbitrarias y hostiles que son incompatibles con los principios más fundamentales del derecho internacional, y forman parte de una política continua de agresión contra nuestro país”, añadió en X.