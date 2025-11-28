La ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe podría estar a punto de abrir un nuevo capítulo. Tras meses de creciente tensión y un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, Washington podría ampliar su estrategia: el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que podría iniciar “muy pronto” una operación terrestre. En paralelo, el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró sus inquietudes a la ONU sobre las amenazas estadounidenses y ordenó a la Fuerza Aérea estar “lista” ante posibles ataques.
“Probablemente habrán notado que la gente ya no quiere transportar por mar, y también empezaremos a detenerlos por tierra. La vía terrestre es más fácil, y eso comenzará muy pronto”, declaró Trump este jueves durante una conferencia virtual con miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. este jueves.
El giro anunciado por Trump se enmarca en una serie de deliberaciones internas de la administración estadounidense, que ha estado evaluando distintas opciones para enfrentar lo que, según afirma, son carteles de drogas que operan alrededor de Venezuela. Maduro, en cambio, ha denunciado que la verdadera intención de estas operaciones de Estados Unidos es forzar un cambio de gobierno en Caracas.
Hasta ahora, las operaciones estadounidenses se habían centrado principalmente en interceptaciones marítimas a lanchas o botes que Washington afirma, sin pruebas, que transportan drogas. Desde septiembre, tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques, asesinando al menos a 83 personas.
No obstante, la tensión se ha intensificado en las últimas semanas, con informes sobre posibles acciones inminentes mientras el ejército estadounidense refuerza su presencia en la región.
En medio de este escenario, destacó la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, este jueves, al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso y grande del mundo, que llegó a la región la semana pasada. Su visita se produce en el marco de un viaje por el Caribe, que incluyó una escala oficial en República Dominicana el miércoles, donde Hegseth se reunió con el presidente Luis Abinader para abordar temas de cooperación en seguridad.
Venezuela eleva “inquietudes” a la ONU ante amenazas de EE.UU.
Ante las crecientes amenazas militares de Estados Unidos, Venezuela reiteró este jueves su preocupación en las Naciones Unidas sobre las amenazas de EE.UU. El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, se reunió con el coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, a quien transmitió las inquietudes del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro sobre el clima de tensión y las advertencias militares procedentes de Washington.
“Subrayamos la urgencia de que el Sistema de Naciones Unidas adopte una postura firme en la defensa de nuestra región de América Latina como zona de paz y en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas por parte de todos los Estados”, señaló Gil en una publicación en Telegram, donde compartió fotografías del encuentro.
El ministro añadió que la reunión también buscó fortalecer la cooperación con la ONU, “fundamentada en el respeto a la soberanía y en el liderazgo del pueblo venezolano organizado”, aunque no ofreció mayores detalles.
El intercambio con Rampolla se produce semanas después de que la ONU alentara a Estados Unidos y Venezuela a establecer un “diálogo” y ofreciera sus “buenos oficios” para facilitar una salida diplomática.
El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, evitó precisar si António Guterres había discutido con funcionarios estadounidenses sobre posibles acciones en Venezuela, pero reiteró la voluntad de Naciones Unidas de apoyar cualquier esfuerzo de diálogo, especialmente después de que Maduro expresara apertura a conversaciones.
Maduro ordena a la Fuerza Aérea estar en “alerta y listos”
En paralelo, Maduro instruyó este jueves a la Fuerza Aérea a permanecer en “alerta y listos” ante un eventual ataque estadounidense, durante las ceremonias por el 105.º aniversario de la Aviación Militar Bolivariana en Caracas.
El presidente reaccionó a lo que calificó como crecientes amenazas militares de Washington, asegurando que la preparación responde a un clima de tensión que se ha prolongado aproximadamente 17 semanas.
“Las fuerzas imperialistas extranjeras (EE.UU.) amenazan constantemente la paz del Mar Caribe, de América del Sur y de Venezuela con justificaciones falsas y exageradas en las que no cree ni la opinión pública estadounidense, ni la opinión pública mundial, ni la fuerte opinión pública venezolana”, afirmó.
“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alerta, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana, y sé que jamás le fallarán a Venezuela, sé que Venezuela cuenta con ustedes”, añadió.
Aun así, Maduro insistió en que el país mantiene firme su postura. Señaló que Venezuela continúa su camino “sin ceder en su honor e independencia". Además, destacó que la población se ha preparado “con serenidad para defender su patria, sus territorios, sus mares, su cielo y su historia bajo el liderazgo de Bolívar”.