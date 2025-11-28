La ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe podría estar a punto de abrir un nuevo capítulo. Tras meses de creciente tensión y un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, Washington podría ampliar su estrategia: el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que podría iniciar “muy pronto” una operación terrestre. En paralelo, el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró sus inquietudes a la ONU sobre las amenazas estadounidenses y ordenó a la Fuerza Aérea estar “lista” ante posibles ataques.

“Probablemente habrán notado que la gente ya no quiere transportar por mar, y también empezaremos a detenerlos por tierra. La vía terrestre es más fácil, y eso comenzará muy pronto”, declaró Trump este jueves durante una conferencia virtual con miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. este jueves.

El giro anunciado por Trump se enmarca en una serie de deliberaciones internas de la administración estadounidense, que ha estado evaluando distintas opciones para enfrentar lo que, según afirma, son carteles de drogas que operan alrededor de Venezuela. Maduro, en cambio, ha denunciado que la verdadera intención de estas operaciones de Estados Unidos es forzar un cambio de gobierno en Caracas.

Hasta ahora, las operaciones estadounidenses se habían centrado principalmente en interceptaciones marítimas a lanchas o botes que Washington afirma, sin pruebas, que transportan drogas. Desde septiembre, tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques, asesinando al menos a 83 personas.

No obstante, la tensión se ha intensificado en las últimas semanas, con informes sobre posibles acciones inminentes mientras el ejército estadounidense refuerza su presencia en la región.

En medio de este escenario, destacó la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, este jueves, al portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso y grande del mundo, que llegó a la región la semana pasada. Su visita se produce en el marco de un viaje por el Caribe, que incluyó una escala oficial en República Dominicana el miércoles, donde Hegseth se reunió con el presidente Luis Abinader para abordar temas de cooperación en seguridad.

Venezuela eleva “inquietudes” a la ONU ante amenazas de EE.UU.

Ante las crecientes amenazas militares de Estados Unidos, Venezuela reiteró este jueves su preocupación en las Naciones Unidas sobre las amenazas de EE.UU. El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, se reunió con el coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, a quien transmitió las inquietudes del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro sobre el clima de tensión y las advertencias militares procedentes de Washington.

“Subrayamos la urgencia de que el Sistema de Naciones Unidas adopte una postura firme en la defensa de nuestra región de América Latina como zona de paz y en el respeto a la Carta de las Naciones Unidas por parte de todos los Estados”, señaló Gil en una publicación en Telegram, donde compartió fotografías del encuentro.