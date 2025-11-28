En medio de las tensiones con Estados Unidos, los cielos de Venezuela se han convertido en un escenario especialmente complejo. Washington emitió la semana pasada una alerta para vuelos comerciales por un “aumento de actividad militar” en la región, lo que llevó a seis aerolíneas a suspender sus operaciones. En paralelo, la Casa Blanca solicitó autorizaciones especiales para vuelos de repatriación, incluido el operativo con el que deportó a 175 migrantes este miércoles, una contradicción que Caracas califica como un “doble estándar” del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Ahora bien, cuando las seis aerolíneas suspendieron sus vuelos tras la alerta de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. –que instó puntualmente a “extremar la precaución” en la zona–, el Ministerio de Transporte de Venezuela les otorgó un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, indicando que era seguro volar en su espacio aéreo. Pero estas compañías mantuvieron la suspensión y, al vencerse el plazo al mediodía del pasado miércoles, perdieron sus permisos para operar en el país.

Esta medida incluye la revocación de permisos a la compañía española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chileno-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish Airlines, según indicó la autoridad para la aviación civil de Venezuela.

Mientras, siguen operando Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las locales Avior y la estatal Conviasa. En tanto, las venezolanas Laser y Estelar anunciaron la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España. La interrupción de vuelos ha afectado a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos, según la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo.

En este contexto, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró este jueves que el Gobierno de Venezuela es quien “decide quién vuela y quién no” y que “se reserva el derecho de admisión”, criticando la alerta emitida por Washington y reforzando a la intervención extranjera. "Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad", agregó Cabello.

Avión de EE.UU. con 175 migrantes aterriza en Venezuela

Pero el Ministerio de Transporte confirmó que, mientras emitía las alertas, Estados Unidos había solicitado “permisos especiales” para operar rutas de repatriación con aviones estadounidenses. Una petición que se produjo al mismo tiempo que Washington “insta a las aerolíneas extranjeras a suspender vuelos hacia Venezuela”, indicó.