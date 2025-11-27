Estados Unidos acaba de asegurarse una posición clave en el Caribe para fortalecer su creciente despliegue militar cerca de las costas de Venezuela: República Dominicana. El presidente de este país, Luis Abinader, anunció el miércoles junto al secretario de Guerra de EE., Pete Hegseth, que le dio luz verde a Washington para utilizar provisionalmente parte de su territorio en el marco de lo que la Casa Blanca ha denominado su combate contra el narcotráfico. En concreto, se aprobó el uso de la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas. En cuestión de horas, la noticia desató la fuerte crítica de Caracas, que tildó la decisión de “locura imperial”, mientras el tono de las tensiones aumenta.

"Hemos autorizado a Estados Unidos, por tiempo limitado, a utilizar áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas para la operación logística de reabastecimiento de aeronaves, transporte de equipos y personal técnico", detalló Abinader durante una rueda de prensa en la capital, Santo Domingo, donde recibió la visita de Hegseth. El mandatario no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esta colaboración, aunque dijo que se enmarca dentro de los "permisos especiales" concedidos a Washington bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

“El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras fuerzas armadas, un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y asestar un golpe más contundente al crimen organizado transnacional”, completó Abinader. De hecho, el gobierno dominicano había enmarcado la gira de Hegseth como parte del fortalecimiento de la “lucha” de ambos países contra “el narcotráfico internacional”.

Sin mayores sorpresas, Hegseth le agradeció a República Dominicana su cooperación y repitió la retórica ya conocida de la lucha contra el narcotráfico. “El presidente de EE.UU., Donald Trump cree y refuerza estas alianzas", afirmó el secretario de Guerra. También aprovechó para reconocer al país como "líder regional" en materia de combate al tráfico de drogas. "Estados Unidos y República Dominicana tienen muchas cosas en común, una de ellas es la seguridad en sus fronteras”, completó.

El rechazo de Caracas: “Todos los días nos amenazan”

El anunció de República Dominicana sobre esta colaboración con Estados Unidos generó el rápido rechazo de Caracas. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó la decisión de “locuras imperiales” y “amenazas” que llegan a diario. En el canal estatal VTV aseveró: "En las locuras imperiales, ellos todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa y si no la inventan la reciclan”.

Luego añadió: “A mí me dan ganas de reír que hoy veo que el presidente de República Dominicana autoriza los vuelos estadounidenses. No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos (estadounidenses). Pero ellos reciclan".

Cabello también cuestionó la “narrativa” estadounidense sobre el narcotráfico, afirmando que “se les ha caído”. En ese sentido citó al llamado Cartel de los Soles –que Washington ha designado como organización terrorista– y reiteró que se trata de un “invento”. La existencia de este cartel, además, ha sido puesta en duda tanto por múltiples expertos e investigaciones sobre crimen organizado.

Por eso, el ministro afirmó que “hoy día, sobre la mesa, para el mundo entero, está claro que Estados Unidos lo que quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela. Por eso disfrazan todo para tratar de justificar sus acciones”.

Además, el ministro anunció una fase de organización en las comunidades, destinada a preparar a la población “para la circunstancia que sea” y defender al país frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Maduro considera un intento por propiciar un cambio de régimen.

En este sentido, detalló que, a partir de este jueves y hasta el sábado, Venezuela entrará en la “fase de las comunidades”, desde donde se organizarán para “defender la revolución” y la “patria”.