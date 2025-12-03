Washington ha ejecutado desde septiembre múltiples ataques militares contra embarcaciones a las que acusa de narcotráfico, tanto en el mar Caribe –frente a las costas de Venezuela–, como en el Pacífico oriental, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que le declaró la guerra a los llamados " narcoterroristas ".

Sin embargo, el doble ataque contra un bote el 2 de septiembre ha desatado un intenso escrutinio legal, además de investigaciones en el Congreso y críticas internacionales, por la legalidad de apuntar contra individuos sobrevivientes de un naufragio. El problema con ese operativo en particular fue que las acusaciones se dirigieron contra el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Según un informe del diario The Washington Post, Hegseth ordenó un segundo ataque para "matarlos a todos" después de que dos personas lograran sobrevivir al primer impacto.

Hegseth negó haber emitido tal directriz, calificando el informe del periódico como “noticias falsas”, y afirmando que los ataques “cumplen con las leyes del conflicto armado y fueron aprobados por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.

Relacionado TRT Español - Maduro acusa de “terrorismo psicológico” a EE.UU. mientras Washington defiende doble ataque a lancha

Por su parte, Trump dijo el pasado domingo que el Gobierno “investigará” el incidente. Sin embargo, agregó: “Yo no habría querido eso, no un segundo ataque”.

Además mencionó que Hegseth le había dicho que “él no ordenó la muerte de esos dos hombres”.

La Casa Blanca confirmó el lunes que segundo ataque se había ejecutado, insistiendo en que fue “en defensa propia” y que cumplió con las leyes del conflicto armado. Además afirmó que un alto comandante de la Marina de EE.UU. ordenó el impacto consecutivo contra una supuesta embarcación venezolana que transportaba drogas.

La secretaria de Prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt dijo que Hegseth autorizó los ataques pero no dio la orden de “matarlos a todos”. También que “el almirante (Frank) Bradley actuó completamente dentro de su autoridad y la ley” al ordenar el segundo ataque.

“Claramente ilegal”

Hegseth ha sostenido que cada “narcotraficante” que EE.UU. mata está “afiliado a una Organización Terrorista Designada”. Pero los expertos argumentan que tal ataque contra sobrevivientes constituiría una violación tanto de la ley nacional como internacional.

“No puedo imaginar a nadie, sin importar las circunstancias, creyendo que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”, analizó Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito de la Escuela de Guerra Naval de EE.UU., en un informe de la cadena pública estadounidense PBS.

“Eso es claramente ilegal”, sostuvo.

El Gobierno de Trump justificó los ataques como parte de una campaña contra el narcotráfico para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, afirmando que Washington está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles.

Ahora bien, Schmitt afirmó que un conflicto armado legítimo requiere de una acción violenta sostenida contra el propio Estado, y no meramente una actividad criminal como el narcotráfico. Por eso, explicó que un ejemplo de este escenario serían las batallas que Colombia libró con la hoy extinta guerrilla de las FARC.

Relacionado TRT Español - ¿Amenaza EE.UU. a Colombia? Trump insinúa opción de ataques y Petro alerta que "es declarar guerra”

“Pero eso no se trata de que por el hecho de que estuvieran vendiendo drogas estaban matando a la gente. Es porque estaban usando la fuerza contra el gobierno en un esfuerzo para poder realizar sus actividades de narcotráfico con impunidad”, aclaró Schmitt.

“Ha estado claro durante más de un siglo que no se puede declarar lo que se llama una estrategia “sin cuartel”, es decir no permitir sobrevivientes, y matarlos a todos”, completó Schmitt.

Matthew Waxman, profesor de derecho de la Universidad de Columbia y exfuncionario de seguridad nacional, destacó que es poco probable que una corte internacional juzgue si existe un conflicto armado.

Aun así, los ataques ilegales podrían lastimar las relaciones con aliados, los cuales podrían negarse a compartir información para operaciones que violan sus propias leyes o normas internacionales, indica Waxman.