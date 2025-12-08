NUEVA SIRIA
Cristianos de Siria vuelven a sus aldeas y reconstruyen sus vidas, a un año de la caída de Al-Assad
Un año después de la caída del régimen de Al-Assad, cientos de familias cristianas han regresado a sus aldeas en Siria. Entre ruinas y recuerdos, reconstruyen sus hogares, llenando de esperanza las tierras que una vez tuvieron que abandonar.
Niños juegan al fútbol en Kinaya, una aldea de Idlib cuyos habitantes fueron desplazados en gran medida por los ataques del régimen. / AA / AA
8 de diciembre de 2025

El aniversario de la caída del régimen de Bashar Al-Assad en Siria también marca un regreso lleno de emociones: cientos de cristianos que habían abandonado sus aldeas en el norte del país durante la guerra han vuelto a sus hogares. Tras casi 14 años de bombardeos, desplazamientos forzados y pueblos casi vacíos, estas familias regresan para reconstruir no solo sus casas, sino también la vida y la memoria de sus tierras. Por primera vez en más de una década, podrán incluso celebrar la Navidad en sus aldeas, llenando de luz y esperanza las calles que durante años permanecieron silenciosas.

Antes de la guerra, unas 20.000 personas vivían en las aldeas cristianas de Ghassaniyah, Yacoubiyah, Judayda y Quniyah, al oeste de la ciudad siria de Idlib. Durante los años más duros, entre 2013 y 2015, la población cristiana se redujo a apenas 500 personas.

La mayoría de los residentes de estas aldeas se vio obligada a huir por los ataques aéreos y de artillería del régimen de Al-Assad y los enfrentamientos en la región. Sin embargo, todo cambió hace un año, el 8 de diciembre de 2024, cuando renació la esperanza.

“Regresamos para respirar el aire de nuestra aldea”

Semmaye Agop pasó su infancia y juventud en la aldea de Quniyah en Idlib, pero hace más de una década tuvo que desplazarse debido a los ataques del régimen. Los bombardeos se intensificaban, y sintieron que no tenían opción. “Tomamos a nuestros hijos y a mi esposa y migramos a Tartus”, en la costa siria, relata a la Agencia Anadolu.

Tras la caída de Al-Assad, regresaron a su hogar. “Regresamos para respirar el aire de nuestra aldea. Pero no hay agua, no hay electricidad, no hay internet. Ni siquiera podemos comunicarnos adecuadamente con nuestros hijos. Aun así, regresamos a nuestra tierra. Si Dios quiere, la situación se arreglará completamente”.

Volver entre escombros

Livan Muvas dejó su aldea cuando comenzaron los bombardeos en 2013. Primero huyó al Líbano y luego se trasladó a Emiratos Árabes Unidos.

“Por la gracia de Dios, regresamos a nuestra aldea y a nuestra tierra. Este es el sueño de todos los sirios", asegura. "Hemos estado aquí durante siglos, estamos apegados a nuestra tierra”.

El regreso, después de 12 años, estuvo marcado por los escombros y un panorama devastador. “Aún permanecen rastros de los terremotos (de 2023) y los bombardeos. Los problemas de infraestructura y las dificultades de internet y de cobertura crean desafíos. Pero existe compañerismo entre todos los sectores de los sirios. Reconstruiremos Siria”, afirmó.

Los terremotos del 6 de febrero de 2023 dejaron unas 60.000 muertes en 12 provincias turcas y entre 6.000 y 8.500 víctimas en el noroeste de Siria.

Hanna Jalluf, quien vivía en Quniyah antes de la guerra, recordó que también tuvo que huir por los bombardeos. Ahora ha decidido regresar y reconstruir su vida en su tierra natal. A pesar de los años de destrucción y dificultades, observa con esperanza cómo poco a poco su aldea vuelve a latir: “Me quedaré aquí. La vida va mejorando”. Entre ruinas y recuerdos, su decisión simboliza la resiliencia de quienes luchan por volver a casa.

FUENTE:TRT Español y agencias
