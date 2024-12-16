Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad y el inicio de un periodo de transformación en Siria, las comunidades cristianas albergan la esperanza de construir un país más inclusivo. El gobierno de transición prometió respetar los derechos de todos los grupos religiosos, un mensaje que renovó las expectativas de esta minoría.

El recién nombrado primer ministro interino sirio, Mohammad Al-Bashir, afirmó este miércoles que "precisamente por ser islámicos” garantizarán “los derechos de toda la población y todas las confesiones en Siria".

Al Bashir, designado para liderar la transición política en el país hasta el 1 de marzo, aseguró que se respetarán los derechos de todos los grupos religiosos, e invitó a los sirios que viven en el extranjero a regresar.

Durante la ofensiva relámpago de las fuerzas opositoras, que duró apenas 12 días, líderes de los grupos opositores instaron a respetar a las minorías. Uno de ellos, Ahmed Al-Sharaa, también conocido como Abu Mohamed Al-Yulani, pidió en reiteradas ocasiones a los miembros del grupo que mantuvieran “un trato excelente con las minorías religiosas en las ciudades que fueron tomando en su poder”.

Y a pocos días del inicio del gobierno de transición, estos mensajes parecen haber calado profundamente en las comunidades cristianas.

"La confianza se construye a través de los comportamientos. Nos hemos reunido con algunos responsables del HTS (uno de los grupos opositores) y sus palabras son muy buenas. Tranquilizan mucho a los cristianos. Lo más importante es que haya asociación en la construcción de este país", cuenta Elias Leassuh a la agencia de noticias EFE, mientras lidera un grupo de boy scouts.

Esperanza entre los cristianos de Damasco