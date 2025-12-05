El frágil sistema sanitario de Gaza apenas logra responder al flujo constante de pacientes que cada día colapsa los pocos centros médicos aún operativos en Gaza. La atención se vuelve casi imposible ante la falta estructural de medicamentos y material sanitario. Artículos básicos como suplementos nutricionales, suero o desinfectantes escasean enormemente. Y a pesar del alto el fuego vigente entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás, el bloqueo de este tipo de suministros continúa.

"La situación es trágica", se lamenta el doctor Mohamed Abdesalam Mohcin, que cuenta a la agencia de noticias EFE que no disponen de los materiales necesarios para realizar una simple cura.

Mohamed es médico de urgencias en el hospital Al-Shifa, el mayor complejo sanitario en Gaza, que fue objeto de sitio y bombardeos por parte de las fuerzas israelíes a lo largo de la brutal ofensiva desde octubre de 2023.

Los daños son visibles en cada rincón. A las puertas del hospital, en la Ciudad de Gaza, se alinean ambulancias entre el polvo y los escombros de unas instalaciones reducidas prácticamente a ruinas. Solo uno de los edificios pudo volver a operar parcialmente. Pero la escasez de material obliga al personal a administrar con cuentagotas las pocas reservas disponibles, ahora destinadas únicamente a los casos más críticos.

Sin insulina para los enfermos crónicos

A la magnitud de los heridos provocados por la ofensiva israelí contra Gaza se suma la situación de los pacientes crónicos, cada vez más desamparados. El doctor del hospital admite que no pueden atender a muchos de ellos “por la falta absoluta de medicamentos”. “Estamos registrando muertes que no tendrían por qué producirse”, lamenta, poniendo como ejemplo a los diabéticos. La insulina, explica, se ha convertido en un artículo de lujo.

En la sala de espera del Al-Shifa se amontonan los pacientes. Unos llegan en sillas de ruedas ayudados por sus familiares, mientras que otros caminan con muletas. Todos a la espera de análisis básicos, como que se les tome la tensión, mientras aguardan diagnósticos más precisos.

Entre ellos está Jaled Hamed Hajjaj, de 62 años, que ha acudido al centro tras sentir lo que sospecha es el inicio de una trombosis.

Hasta hace poco recibía su medicación para la tensión y la diabetes a través de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones, pero ahora no logra encontrarla. “No hay medicinas suficientes para todos en Gaza”, afirma. Desde su camilla señala la sala y asegura que los médicos no pueden recetar tratamientos porque, simplemente, no existen en los almacenes.

