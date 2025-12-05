El líder de una milicia respaldada por Israel en Gaza murió el jueves, según medios israelíes. Yasser Abu Shabab, que cooperaba con el ejército de Tel Aviv, falleció en medio de enfrentamientos entre tribus en la Ciudad de Gaza, informó la emisora pública KAN, citando a fuentes de seguridad anónimas.
El canal israelí i24 señaló que Abu Shabab falleció a causa de sus heridas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel. Para Amit Segal, analista político del Canal 12, su muerte supone “un revés para Israel”, ya que “Hamás lo veía como una amenaza estratégica para su control”.
La figura de Abu Shabab había cobrado notoriedad en los últimos meses, luego de que diferentes reportes confirmaron que algunas de las milicias presentes en el enclave recibían apoyo de Israel y estaban implicadas en el saqueo de camiones que transportaban ayuda humanitaria a Gaza.
En julio pasado, Hamás le dio un plazo de 10 días para entregarse, acusándolo precisamente de colaborar con Israel y de saquear los suministros destinados a paliar la crisis humanitaria que padecen millones de palestinos en el enclave..
Asimismo, en junio, el primer ministro Benjamín Netanyahu admitió haber estado apoyando a este grupo, tras los comentarios de un exministro diciendo que Israel había transferido armas a la organización, incluidos rifles de asalto.
Tanto medios israelíes como palestinos han reportado que el grupo respaldado por Israel pertenece a una tribu beduina local liderada por Abu Shabab. El think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores lo describe como el líder de “una banda criminal que opera en la zona de Rafah y que es acusada ampliamente de saquear camiones de ayuda”.
Por su parte, Avigdor Liberman, miembro del Parlamento israelí, Knéset, y exministro de Defensa, declaró a la emisora pública KAN que el gobierno, por orden de Netanyahu, estaba “dando armas a un grupo de criminales y delincuentes”.