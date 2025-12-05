El líder de una milicia respaldada por Israel en Gaza murió el jueves, según medios israelíes. Yasser Abu Shabab, que cooperaba con el ejército de Tel Aviv, falleció en medio de enfrentamientos entre tribus en la Ciudad de Gaza, informó la emisora pública KAN, citando a fuentes de seguridad anónimas.

El canal israelí i24 señaló que Abu Shabab falleció a causa de sus heridas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel. Para Amit Segal, analista político del Canal 12, su muerte supone “un revés para Israel”, ya que “Hamás lo veía como una amenaza estratégica para su control”.

La figura de Abu Shabab había cobrado notoriedad en los últimos meses, luego de que diferentes reportes confirmaron que algunas de las milicias presentes en el enclave recibían apoyo de Israel y estaban implicadas en el saqueo de camiones que transportaban ayuda humanitaria a Gaza.