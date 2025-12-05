GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Muere en Gaza Yasser Abu Shabab, líder de una milicia respaldada por Israel: ¿qué se sabe?
Yasser Abu Shabab, líder de una milicia respaldada por Israel, murió durante enfrentamientos entre tribus en Gaza, según medios israelíes. Reportes señalan que su grupo cooperaba con el ejército de Tel Aviv y saqueaba camiones de ayuda humanitaria.
Muere en Gaza Yasser Abu Shabab, líder de una milicia respaldada por Israel: ¿qué se sabe?
Abu Shabab falleció a causa de sus heridas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel. / Social Media
5 de diciembre de 2025

El líder de una milicia respaldada por Israel en Gaza murió el jueves, según medios israelíes. Yasser Abu Shabab, que cooperaba con el ejército de Tel Aviv, falleció en medio de enfrentamientos entre tribus en la Ciudad de Gaza, informó la emisora pública KAN, citando a fuentes de seguridad anónimas.

El canal israelí i24 señaló que Abu Shabab falleció a causa de sus heridas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel. Para Amit Segal, analista político del Canal 12, su muerte supone “un revés para Israel”, ya que “Hamás lo veía como una amenaza estratégica para su control”.

La figura de Abu Shabab había cobrado notoriedad en los últimos meses, luego de que diferentes reportes confirmaron que algunas de las milicias presentes en el enclave recibían apoyo de Israel y estaban implicadas en el saqueo de camiones que transportaban ayuda humanitaria a Gaza. 

RelacionadoTRT Español - Milicias respaldadas por Israel asesinan al periodista Saleh Al-Jafarawi en Gaza, según reportes
RECOMENDADOS

En julio pasado, Hamás le dio un plazo de 10 días para entregarse, acusándolo precisamente de colaborar con Israel y de saquear los suministros destinados a paliar la crisis humanitaria que padecen millones de palestinos en el enclave..

Asimismo, en junio, el primer ministro Benjamín Netanyahu admitió haber estado apoyando a este grupo, tras los comentarios de un exministro diciendo que Israel había transferido armas a la organización, incluidos rifles de asalto.

Tanto medios israelíes como palestinos han reportado que el grupo respaldado por Israel pertenece a una tribu beduina local liderada por Abu Shabab. El think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores lo describe como el líder de “una banda criminal que opera en la zona de Rafah y que es acusada ampliamente de saquear camiones de ayuda”.

Por su parte, Avigdor Liberman, miembro del Parlamento israelí, Knéset, y exministro de Defensa, declaró a la emisora pública KAN que el gobierno, por orden de Netanyahu, estaba “dando armas a un grupo de criminales y delincuentes”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ahmed Al Ahmed, el valiente “héroe” en Australia que detuvo a uno de los atacantes de Bondi Beach
Hamás alerta sobre planes israelíes para “reconfigurar Gaza” y desplazar a palestinos con impunidad
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Cómo la “ilusión de empatía” de la IA lleva a los jóvenes a usarla como terapeuta pese a los riesgos
Por Esra Karataş Alpay
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza