El reconocido periodista palestino Saleh Al-Jafarawi fue asesinado a tiros en la Ciudad de Gaza este domingo, pocos días después de que se anunciara un acuerdo de alto el fuego en el enclave, que parecía haber llevado paz a sus habitantes. No obstante, una milicia armada, respaldada por Israel, lo mató en medio de una multitud que se enfrentaba, según reportes.

Al-Jafarawi, de 28 años, había ganado reconocimiento por sus videos que mostraban la brutal ofensiva israelí en Gaza. Este domingo, documentaba la destrucción tras la retirada de las tropas israelíes en el barrio de Sabra. Pero, según reportes, mientras fuerzas de seguridad de Hamás rodeaban a miembros de una “milicia armada”, el periodista fue acorralado por hombres armados y recibió siete disparos.

El periódico panárabe con sede en Londres The New Arab detalló que detrás del ataque estuvieron bandas armadas de colaboradores respaldadas por Israel. Por su parte, la agencia de noticias palestina Quds News Network también informó que bandas apoyadas por Israel “ejecutaron” al periodista.

La Oficina de Medios de Gaza condenó enérgicamente el asesinato, calificándolo como “una consecuencia directa de la política de Israel de atacar a periodistas palestinos tanto mediante bombardeos aéreos como a través de milicias proxy”.

El medio qatarí Al Jazeera, citando a fuentes palestinas, informó que el domingo se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Hamás y combatientes del clan Doghmush en Sabra, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades locales. Una fuente de alto rango del Ministerio del Interior de Gaza dijo al medio que los enfrentamientos en la Ciudad de Gaza involucraron a “una milicia armada afiliada a la ocupación [israelí]”.

Israel ha matado a más de 250 periodistas desde octubre de 2023, una cifra alarmante entre profesionales protegidos por las leyes internacionales. De hecho, apenas el viernes, el fotoperiodista Arafat Al-Khour, quien trabajaba para Abu Dhabi TV, resultó herido por un ataque israelí mientras documentaba los daños provocados por un bombardeo en el mismo barrio de Ciudad de Gaza.

"Cada día es una nueva pérdida y un nuevo adiós, otra tristeza; aunque el ejército israelí ha detenido esta guerra, lo que queda de este ejército y la traición de algunas personas", dijo Mohamed Shahen, periodista residente en Gaza, en referencia a las bandas de Gaza, al compartir un video del cuerpo sin vida del activista en sus redes sociales. "Que Dios tenga piedad del héroe Saleh Al-Jafarawi, quien fue un pionero en transmitir el sufrimiento y apoyar a los oprimidos", dijo.

La muerte del periodista palestino ocurre durante la fase inicial del alto el fuego, presentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que contempla la retirada de tropas israelíes, la liberación de rehenes y prisioneros, y la apertura de los cruces fronterizos para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.