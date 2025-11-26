Empresas líderes en Türkiye han desarrollado drones salvavidas para facilitar las operaciones de rescate en desastres naturales, en medio de la creciente prevalencia de los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) para auxiliar a personas en condiciones difíciles.

Recientemente, un dron rescató a un hombre atrapado por las inundaciones en medio del río Srepok de Vietnam, en el distrito de Cu Jut, y lo trasladó a un lugar seguro. Un episodio que demostró cómo cuando los métodos de ayuda tradicionales fallaron debido a las crecidas y las inundaciones, un dron que se usaba para actividades agrícolas terminó convirtiéndose en el salvavidas de una persona.

Con una capacidad de carga de 100 kilogramos (220 libras), el dron transportó al hombre a un lugar al que los equipos de rescate pudieron acceder y sacarlo del agua.

En este contexto, destacan los drones de carga de alta capacidad que han desarrollado las empresas turcas de defensa por tener características similares, haciéndolos adecuados para usarse en operaciones de rescate.

Empresas líderes como Zyrone Dynamics, Titra Technology y DASAL producen dispositivos que pueden usarse en condiciones de desastres.

Por ejemplo, el UAV de carga ZD360 de Zyrone Dynamics es una solución de alta capacidad con tecnología de punta que puede realizar tareas en un radio de 10 kilómetros (6,2 millas) y una carga útil de 60 kilogramos (132 libras). Este dron puede manejar una capacidad de carga de 100 kilogramos dentro de un radio de 1 kilómetro (0,62 millas).

El tamaño compacto del dron, que equivale a cerca de un cuarto de los sistemas similares, permite su transporte a cualquier lugar en vehículo y un despliegue rápido.

El Alpin de Titra Technology es el primer helicóptero no tripulado de Türkiye. La aeronave cuenta con una capacidad de carga útil de hasta 200 kilogramos (440 libras), incluyendo combustible.