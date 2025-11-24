El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, volvió de la cumbre del G20 en Sudáfrica con un mensaje claro para la comunidad internacional: se deben tomar medidas firmes y coherentes para detener la ofensiva de Israel en Gaza y para garantizar que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones al enclave.

“Creo que si la comunidad internacional muestra una voluntad decidida, coherente y capaz de aplicar sanciones, puede detener a (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu”, afirmó el mandatario, durante el vuelo de regreso desde Sudáfrica, donde participó en la cumbre de líderes del G20.

Sobre las violaciones al alto el fuego en Gaza, Erdogan sostuvo que el grupo de resistencia palestino Hamás “está mostrando una gran paciencia ante todas estas provocaciones de Israel y está cumpliendo con el alto el fuego”, y agregó que “la implementación plena del acuerdo es esencial”.

En cuanto a la seguridad regional, advirtió que Ankara actuará con firmeza si percibe una amenaza. “Cuando se trata de la seguridad nacional de nuestro país, todos saben qué pasos hemos tomado. Si volvemos a enfrentar un peligro similar, haremos lo necesario”.