El alto el fuego en Gaza ha terminado por convertirse en una promesa que Israel sólo quebranta y bajo la que sigue matando a palestinos. Desde que el acuerdo de tregua entre Tel Aviv y el grupo de resistencia palestino Hamás entró en vigor el pasado 10 de octubre, el ejército israelí ha perpetrado 393 violaciones que le han arrebatado la vida a por lo menos 290 palestinos y herido a otros 700, según autoridades del enclave.

Y entre este miércoles y jueves, Gaza ha sufrido uno de sus episodios más sangrientos. En menos de 24 horas, varios ataques de Israel asesinaron a por lo menos 30 personas y dejaron heridas a otras 92. En medio, la ayuda humanitaria destinada a los más de dos millones de palestinos en el enclave sigue siendo insuficiente, en un contexto agravado por las frías lluvias que profundizan la desesperación.

La Defensa Civil Palestina informó que, en la mañana de este jueves, al menos tres palestinos fueron asesinados y otros 15 resultaron heridos en un ataque aéreo contra una vivienda en Rafah, en el sur de Gaza. A lo que se suma que apenas horas antes, en el miércoles, los bombardeos contra la Ciudad de Gaza y Jan Yunis habían matado a 27 personas y lesionado a 77, según la entidad.

Testigos y medios palestinos señalaron que los ataques se lanzaron más allá de la denominada “ línea amarilla”, que marca los límites de las zonas que Israel aún mantiene bajo ocupación, abarcando más de la mitad de Gaza, y extendiéndose desde el norte, hasta las afueras de Rafah, en el extremo sur del enclave.

También se indicó que los bombardeos impactaron a familias desplazadas que se alojaban en estructura de viviendas familiares, y un espacio administrado por Naciones Unidas. Según la agencia de noticias palestina WAFA, “los equipos de emergencia continúan buscando supervivientes y evacuando a los heridos, mientras es probable que el número de víctimas siga aumentando”.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás denunció los ataques como una “escalada peligrosa” que pone en riesgo un frágil alto el fuego. “Consideramos que esto es una escalada peligrosa” a través de la cual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “un criminal de guerra busca reanudar el genocidio contra nuestro pueblo”, señaló el movimiento en un comunicado.

Relacionado TRT Español - Cárceles mortales: casi 100 palestinos han fallecido bajo custodia de Israel en los últimos dos años

En la misma línea, Qatar, uno de los garantes del alto el fuego, también condenó “los brutales ataques de la ocupación israelí en Gaza”, afirmando que representan “una peligrosa escalada que amenaza con socavar el alto el fuego”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Doha también pidió "esfuerzos regionales e internacionales concertados para preservar y defender el acuerdo de alto el fuego".

Las tormentas convierten los campamentos de Gaza en ruinas heladas e inundadas

Al sufrimiento que se extiende por Gaza, se suma ahora otro golpe devastador: las recientes lluvias han arrasado las precarias tiendas de campaña donde se refugian miles de personas, inundando lo poco con lo que intentan sobrevivir.