Dos polémicos proyectos de ley se abren paso en la Knesset, el Parlamento de Israel, luego de que este lunes se alcanzaran los votos necesarios para avanzar en su proceso de aprobación. Por un lado, está la pena de muerte para prisioneros palestinos y, por el otro, el cierre permanente de medios de comunicación internacionales sin necesidad de ir a un tribunal.

Las dos medidas, impulsadas por los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu, recibieron la luz verde en las lecturas iniciales del Parlamento. Ahora pasarán a comité para un mayor debate antes de la aprobación final.

El primer proyecto de ley permitiría ejecuciones de prisioneros palestinos acusados de matar a ciudadanos israelíes “motivados por odio o intención de dañar a Israel”. Impulsada por el partido Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, la medida logró la aprobación de su primera lectura con 39 votos a favor y 16 en contra, de los 120 legisladores.

Ben-Gvir celebró este resultado en la red social X, calificándolo como “un momento histórico” y afirmando que su partido había “prometido y cumplido”.

Sin embargo, grupos de derechos humanos han condenado la propuesta, advirtiendo que apunta específicamente contra los palestinos y profundiza el arraigado sistema de discriminación que Israel ha impuesto en los territorios ocupados.

Durante la sesión, también se desató un acalorado intercambio entre el legislador árabe Ayman Odeh y Ben-Gvir, que casi se tornó físico y puso en evidencia las crecientes tensiones en la Knesset.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás rechazó este martes el proyecto de ley, describiéndolo como “un intento de legalizar el asesinato en masa de palestinos”. También señaló que la aprobación de la medida es “una extensión del enfoque racista y criminal del gobierno sionista y un intento de legalizar el asesinato en masa organizado de nuestro pueblo palestino que vive bajo la ocupación”.

“La aprobación de esta legislación fascista y sádica a la vista de todo el mundo constituye una insistencia en violar las leyes y convenciones internacionales, principalmente el Derecho Internacional Humanitario y los principios de los derechos humanos”, declaró el grupo. Por eso, exhortó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a “condenar esta peligrosa legislación racista de ocupación, imponer sanciones disuasorias a la entidad israelí y presionarla para que retire la ley”.

Si llega a promulgarse, la ley marcaría la primera vez que Tel Aviv introduce la pena capital desde la ejecución en 1962 del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann.