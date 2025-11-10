Una cárcel subterránea secreta sin luz solar, sin alimentos adecuados, y sin contacto con el exterior: allí ha confinado Israel a decenas de prisioneros palestinos que fueron detenidos en Gaza, sometidos a torturas inhumanas. Esa es la denuncia que ha hecho la relatora especial de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en el marco de un informe exclusivo publicado por el medio The Guardian, que detalla los maltratos a los prisioneros. En medio, en el devastado enclave, Tel Aviv continúa lanzando bombardeos y demoliendo casas, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

“Desde febrero de 2024, han surgido pruebas de maltrato y tortura a rehenes y detenidos palestinos por parte de agentes israelíes. Pero Israel permanece intocable. Tiene guardias y defensores pagados por todas partes, que ante cualquier argumento responden con un rotundo: ‘Ah, pero el 7 de octubre…’”, publicó Albanese en X. De hecho, en una declaración emitida este lunes, subrayó que Tel Aviv sigue protegido de rendir cuentas por estos crímenes.

El informe exclusivo de The Guardian reveló que Israel mantiene detenidos a decenas de palestinos de Gaza en una cárcel subterránea llamada Rakeft, donde los prisioneros son privados de la luz solar, de una alimentación adecuada y de cualquier contacto con sus familias o con el mundo exterior.

El informe se basa en testimonios de abogados del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI, por sus siglas en inglés), quienes visitaron la prisión y hablaron con dos palestinos civiles recluidos allí.

El documento también confirmó que muchos de los detenidos son civiles y que los tribunales israelíes prolongan sus detenciones en breves audiencias por videollamada sin la presencia de abogados, justificando esta práctica con la frase "hasta el final de la 'guerra'", en referencia a la ofensiva que Tel Aviv lanzó en octubre de 2023.





Abusos "catastróficos" a los palestinos detenidos en la prisión de Ofer





Pero este no es un caso aislado. En el campo de Gilad, dentro de la prisión militar israelí de Ofer, cerca de la ciudad ocupada de Ramala, los detenidos palestinos enfrentan condiciones “catastróficas”.

La Comisión Palestina de Asuntos de los Detenidos informó, citando a una abogada, que entre 100 y 120 prisioneros viven allí en condiciones extremas distribuidos en tan solo 12 habitaciones del campo, aunque sin indicar si fueron arrestados en Gaza o en otro lugar.

“La administración penitenciaria castiga a los detenidos con aislamiento, palizas y descargas eléctricas”, señaló la comisión.

La abogada además indicó que, durante una visita al campo, encontró a prisioneros esposados, con los ojos vendados y obligados a caminar con la cabeza agachada hacia el suelo.

También denunció que los detenidos sufren una grave escasez de ropa y artículos de higiene: "Las camisas y la ropa interior se cambian solo una vez por semana, mientras que los pantalones se reemplazan únicamente cuando están rotos, lo que obliga a muchos a usar el mismo par durante meses".





Duchas frías sin jabón, toallas sucias, y dieta a base de pan y yogur





La abogada explicó que los prisioneros se duchan con agua fría fuera de sus habitaciones, utilizando detergente en lugar de champú, durante breves pausas matutinas y vespertinas que no superan los 20 minutos cada una.

En cuanto a la comida, los detenidos contaron que los alimentos suelen ser únicamente en pan y yogur, y que solo una vez por semana reciben atún o salchichas.